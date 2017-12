Tudor Giurgiu face apel la proteste printr-un mesaj dur: „Este un atentat asupra democraţiei. Acum 15 ani procurori tineri ajungeau să se sinucidă“

Regizorul Tudor Giurgiu se alătură figurilor publice care susţin protestele de stradă faţă de modificările pe care PSD-ALDE-UDMR vrea să le aducă legilor justiţiei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tudor Giurgiu afirmă că aleşii îşi bat joc de cetăţenii României, nu respectă procedurile şi regulamentele şi „vor să ne întoarcă la modul în care justiţia funcţiona pe vremea lui Năstase“.

„Fără să am pregătire de specialitate în domeniu, am făcut multă documentare pe zona justiţiei şi am înţeles modul în care politicul şi-a arondat (sau subjugat) justiţia în anii 2000. Întâmplător sau nu, un alt guvern PSD. (...) Trăim vremuri în care, sub ochii noştri, nişte cetăţeni («cei aleşi», cum ar veni) îşi bat joc de cei care i-au ales (aceiasi, oricum în zeci de ani, masa de manevră care îi urmează tăcuţi şi obidiţi), nu au un minim respect faţă de proceduri şi regulamente şi vor să ne întoarcă la modul în care justiţia funcţiona pe vremea lui Năstase. Degeaba magistraţii au făcut observaţii, degeaba CSM-ul se împotriveşte, ei o dau înainte. (...) Nu îi ascultă pe cei din sistem. Cum să votezi în plen în miezul nopţii un amendament al cărui text (ref. la răspunderea magistraţilor) era iniţial altul şi acesta aparţinea asociaţiilor profesionale? Cum să faci legi împotriva celor care vor lucra cu ele? Simplu. Pentru că majoritate. La fel, instituţii-cheie din justiţie sunt reconfigurate prin voinţa aceleaşi majorităţi. Majoritatea vrea control, pur şi simplu. Vor urma probabil articole care să îi incrimineze penal pe judecătorii care dau soluţii «netemeinice». Au eliminat deja independenţa procurorilor, probabil vor să îi liniştească în curând pe toţi magistraţii care pornesc anchete sau dau soluţii care «nu contravin». Cu ce vrea majoritatea.“

În încheiere, Tudor Giurgiu face apel la proteste pentru a împiedica asaltul asupra justiţiei şi aminteşte de cazul tragic al procurorului Cristian Panait, care s-a sinucis la doar 29 de ani pe fondul presiunilor dintr-un dosar în care erau implicaţi mai mulţi politicieni. De altfel, eveniment nefericit din 2002 a fost tratat de regizor în filmul „De ce eu?“, lansat în 2015, cu actorul Emilian Oprea în rolul principal.

„Cred, precum mulţi români, că o ţară fără o justiţie independentă e o ţară fără viitor. De asta mi se pare că întâmplările din Parlament sunt un atentat la adresa democraţiei. Merită ieşit în stradă şi protestat şi pentru că acum 15 ani oameni tineri din sistem ajungeau să se sinucidă atunci când îşi dădeau seama de adevărata faţă a Justiţiei, de faptul că erau dependenţi de şefi, care la rândul lor aşteptau OK de la politicieni şi tot aşa. Cred că zilele astea Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiţiei în anii 2000, zâmbeşte satisfacută. Ne-am întors pe vremea ei. #deceeu“, conchide Tudor Giurgiu.