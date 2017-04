Topul celor mai inteligente vedete de la Hollywood: IQ-uri superioare, autori de lucrări ştiinţifice şi poligloţi

Sharon Stone are un coeficient de inteligenţă de 154 FOTO Guliver/Getty Images

O dezbatere pe site-ul Quora a scos la iveală cine sunt unele dintre cele mai inteligente vedete ale Cetăţii Filmului. De la o actriţă care a petrecut opt ani lucrând în domeniul cercetării medicale înainte de a obţine un rol într-unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie până la un veteran al filmelor de acţiune al cărui IQ este de 160, următorii artişti nu au de ce să-şi facă griji cu privire la viitor în cazul în care decid să abandoneze industria divertismentului. Vă prezentăm în continuare unii dintre cei mai inteligenţi actori de la Hollywood.

Lisa Kudrow

În vârstă de 53 de ani, Lisa Kudrow este cunoscută cel mai bine pentru rolul aiuritei Phoebe Buffay din serialul-fenomen „Friends/Prietenii tăi“. Însă, în realitate, actriţa nu are deloc capul în nori, ba chiar se mândreşte cu un IQ de 154, în condiţiile în care un coeficient de inteligenţă de peste 120 este considerat superior. După ce a absolvit liceul, Kudrow a obţinut o diplomă în ştiinţă de la apreciatul Colegiu Vassar din New York şi s-a alăturat echipei de cercetare a tatălui său, doctorul Lee N. Kudrow. Actriţa a lucrat opt ani şi a fost creditată ca cercetător în studiul ce a privit cefaleea cluster (o durere de cap severă, recurentă care afectează de obicei o singură parte a capului – n.red.).

Sylvester Stallone

Puţini oameni ştiu că starul filmelor de acţiune are un IQ de 160, la fel ca al lui Albert Einstein, iar în 1977 a fost nominalizat la Oscar atât pentru rolul principal din filmul de succes „Rocky“, dar şi pentru scenariu. De asemenea, Stallone este un pictor talentat, iar tablourile sale se vând chiar şi cu 90.000 de dolari.

Prmeiul Oscar pentru rolul principal din „Mighty Aphrodite“ nu este singura mare realizare a actriţei Mira Sorvino. La sfârşitul anilor ’80, actriţa a fost acceptată la prestigioasa Universitate Harvard, pe care a absolvit-o magna cum laude, şi a finalizat un program de studii în Beijing, unde a învăţat să vorbească fluent mandarina. Mai mult, în anii petrecuţi pe băncile de la Harvard, a fondat un grup de muzică acapella – The Harvard-Radcliffe Veritones.

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale a fost întotdeauna pasionată de actorie, însă a pus pauză acestui vis când a fost admisă la Oxford, unde a studiat literatura franceză şi rusă. În adolescenţă, actriţa a câştigat de două ori Premiul WH Smith Young Writers pentru ficţiune şi poezie, iar în prezent vorbeşte fluent patru limbi – franceză, rusă, germană şi engleză.

Calităţile actriţei Kate Beckinsale au fost remarcate de profesori încă din primii ani de studiu, atunci când în raportul elevei era menţionat faptul că, deşi avea doar şase ani, nivelul lecturii şi înţelegerii unui text se ridica la aptitudinile unui copil de 11 ani. La nivel internaţional însă este cunoscută pentru rolurile jucate în „Pearl Harbor“ şi „Underworld“.

Jodie Foster

Jodie Foster şi-a uimit părinţii încă de la vârsta de trei ani, când a început să citească de una singură, ca mai apoi întreaga copilărie să fie dedicată actoriei. Jodie Foster a urmat Lycée Français de Los Angeles, pe care l-a absolvit ca şefă de promoţie, şi a studiat limba franceză la un nivel superior la Universtiatea Yal, pe care a absolvit-o printre studenţii de top. Ulterior, a fost, pe rând, actriţă, regizoare şi producătoare de film şi a fost distinsă cu premiul onorific Cecil B. Demille, în cadrul galei Globurile de Aur, pentru „contribuţii remarcabile aduse lumii divertismentului“.

Geena Davis

A jucat în filme clasice precum „Beetlejuice“ şi „Thelma & Louise“, însă este la fel de cunoscută şi pentru acţiunile sale civice. Vedeta a fondat Institute on Gender in Media, în anul 2007, pentru a promova egalitatea între sexe şi pentru a combate stereotipurile de gen. Mulţumită unui IQ de 140, Geena Davis este membru al Mensa şi o muziciană talentată, cântând la pian, flaut şi orgă. La sfârşitul anilor ’90 a început să practice tir cu arcul şi a participat la Jocurile Olimpice din 2000, de la Sydney.

Ken Jeong

Cunoscut pentru rolul gangsterului Leslie Chow din trilogia „Hangover“, Ken Jeong a lucrat ca medic, experienţă pe care o prezintă în serialul ABC „Dr. Ken“, pe care l-a creat, scris şi produs. Un student talentat, cu un IQ peste medie, Jeong a cântat la vioară în orchestra şcolii şi a absolvit liceul la 16 ani. Până la un moment dat, Jeong şi-a îmbinat cariera de medic cu cea de actor de stand-up, însă soţia sa l-a convins să renunţe la medicină şi să se dedice marelui său vis: actoria.

Mayim Bialik

În adolescenţă, Mayim Bialik a interpretat versiunea mai tânără a personajului Bette Midler din „Beaches“ şi a jucat în „Blossom“. În ciuda faptului că a obţinut un rol major în filmul lui Woody Allen „Don’t Drink The Water“, Bialik a decis să ia o pauză de la actorie şi să studieze neuroştiinţa la Universitatea din California. Şi-a luat diploma de doctorat şi a scris o carte despre hormonii implicaţi în legătura dintre părinţi şi copii. Ulterior, a primit rolul din serialul de comedie „The Big Bang Theory“.

Natalie Portman

Natalie Portman, actriţa americană de origine israeliană şi câştigătoare a două premii Oscar, are o diplomă de licenţă obţinută la Universitatea Harvard, iar studiile postuniversitare şi le-a efectuat la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Profesorii au remarcat-o nu doar datorită talentului actoricesc, ci şi pentru calităţile intelectuale excepţionale. Portman ştie să vorbească şase limbi şi a publicat articole în reviste ştiinţifice. „Aş prefera să fiu deşteaptă mai degrabă decât să fiu un star de cinema“, a declarat aceasta pentru „New York Post“ în urmă cu mai mulţi ani.

Cindy Crawford

Cindy Crawford a absolvit liceul ca şefă de promoţie şi a semnat primul său contract de modeling în 1984. Iniţial s-a folosit de banii obţinuţi pentru a-şi continua studiile la Universitatea Northwestern, acolo unde studia ingineria chimică, dar în final a renunţat la facultate pentru a se lansa în cariera de model. În 1985, apărea pe paginile revistei „Vogue“ şi a fost inclusă în topul celor şase supermodele ale lumii, ca mai apoi să ajungă în top 100 cele mai frumoase femei ale lumii întocmit de revista „Men’ Health“.

Quentin Tarantino

Tarantino a recunoscut că niciodată nu i-a plăcut la şcolă, cu excepţia orelor de istorie pentru că „erau asemănătoare cu filmele pe care le făcea“, a explicat el pentru publicaţia „Entertainment Weekly“. Faimosul regizor are un coeficient de inteligenţă de 160, asemănător cu cel al fizicianului Stephen Hawking. Tarantino a renunţat la liceu şi şi-a urmat visul, acela de a regiza unele dintre cele mai bune filme ale industriei cinematografice, dintre care amintim „Reservoir Dogs“ (1992), „Pulp Fiction“ (1994), „Kill Bill Vol. 1/2“ (2003/2004) sau „Inglorious Basterds“ (2009).

Sharon Stone

Sharon Stone este celebră şi pentru coeficientul de inteligenţă de 154. Când avea 15 ani, a acceptat o bursă la Universitatea Edinboro din Pennsylvania, unde a studiat scrisul creativ şi artele plastice. Se autodescrie ca fiind „o răţuşcă urâtă şi tocilară“.

Colin Firth

Colin Firth este creditat ca fiind co-autorul unei lucrări academice despre creierul uman. Laureat al premiului Oscar pentru rolul din filmul „Discursul Regelui“, Firth le-a cerut oamenilor de ştiinţă să scaneze creierul mai multor politicieni pentru a analiza eventualele diferenţe în funcţie de înclinaţiile politice, iar studiul final, în care apare ca şi co-autor, a fost publicat în revista „Current Biology“. Firth a urmat cursurile Coelgiului Barton Peveril din Marea Britanie, perioadă pe care a descris-o ca fiind „doi dintre cei mai fericiţi ani din viaţă.“ „Cred că am fost destul de atent încât, acum, pot reproduce cu exactitate citate din Thomas Hardy şi Lord Byron“, a mai spus el.

Steve Martin

Steve Martin are un coeficient de inteligenţă ridicat, de 142. Acesta a scris un articol pentru „The New Yorker“ despre eforturile sale, care au durat un an, de a se integra în Mensa, cea mai importantă organizaţie a oamenilor cu coeficient mare de inteligenţă. În trecut, Martin a absolvit Universitatea de Stat din California, specializarea filozofie, şi a devenit profesor, înainte de a se remarca în calitate de actor. De asemenea, Steve Martin este autorul mai multor scenarii, romane şi cărţi pentru copii.

Steve Martin FOTO AFP

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher a fost acceptat la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, pentru a studia ingineria, dar a pierdut bursa atunci când a preferat să meargă pe drumul modelingului. Acum, când a ajuns unul dintre actorii de succes de la Hollywood, Kutcher îşi face timp să investească în companii de tehnologie şi internet. „Cel mai sexi lucru din întreaga lume este inteligenţa“, a declarat Kutcher în cadrul Premiilor Teen Choice.

Ashton Kutcher FOTO Reuters

Eduard Norton

Actorul nominalizat de două ori la premiile Oscar a studiat istoria la Universitatea Yale. În urma unui accident de canotaj părăseşte echipa pentru a-şi încerca norocul în teatru. După absolvire, Norton pleacă la Osaka, în Japonia, pentru a lucra ca analist pentru organizaţia non-profit a bunicului său, Enterprise Foundation, furnizor de capital şi expertiză pentru locuinţe la preţuri accesibile. Acolo, Norton a învăţat Aikido, o formă a artelor marţiale, şi a început să vorbească japoneza în mod fluent. De atunci şi până acum, actorul a donat aproxiamtiv un milion de dolari ONG-ului şi a rămas în consiliul de administraţie. El a jucat în filme precum „American History X“ şi „Fight Club“ şi a debutat ca regizor şi producător în pelicula „Keeping the Faith“.