Susan Sarandon, remarci controversate: „Am fi fost în război dacă Hillary Clinton câştiga alegerile. Este foarte periculoasă“

Susan Sarandon este o susţinătoare înfocată a campaniilor pentru drepturile omului şi a militat în ultimii 30 de ani pentru diverse cauze liberale.

Într-un interviu acordat recent publicaţiei The Guardian , celebra actriţă a afirmat că Hillary Clinton ar fi fost „un pericol“ dacă ar fi câştigat în faţa lui Donald Trump alegerile prezidenţiale din 2016, iar cu ea în Biroul Oval America „ar fi fost în război“.





„Realmente cred că ar fi fost foarte, foarte periculoasă. Am fi fost în război dacă ar fi câştigat alegerile. N-ar fi fost mai subtilă...Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat sub conducerea lui Obama şi nici măcar n-am observat“, a declarat Sarandon.



Deşi în anul 2001 actriţa i-a făcut campanie fostei Prime Doamne a Statelor Unite şi fost senator (2001-2009), la alegerile din 2016 vedeta americană a ales să-l suţină pe Bernie Sanders, ceea ce i-a adus numeroase critici în momentul respectiv, scrie Fox News.

„Am primit injurii şi ameninţări de la susţinătorii lui Hillary - «sper să fii violată» - şi atacuri misogine“, a declarat actriţa pentru The Guardian.





Hillary Clinton FOTO Getty Images

Deşi Susan Sarandon nu a susţinut-o pe Hillary Clinton în cursa pentru alegerile prezidenţiale din SUA, nu şi-a arătat nici susţinerea pentru Donald Trump, pe care l-a criticat, de asemenea, de-a lungul timpului. Actriţa l-a catalogat pe actualul preşedinte american drept „o fiinţă îngrozitoare“, într-un interviu pentru CNN, şi a pus la îndoială faptul că-şi va duce mandatul până la capăt.





Susan Sarandon FOTO Getty Images

În schimb, actriţa i-a acordat votul său activistei şi fizicienei americane Jill Stein, în vârstă de 67 de ani, candidata Partidului Verde al SUA. „N-a fost un vot de protest. Susţinerea lui Bernie Sanders n-a fost un protest împotriva lui Hillary. Am ştiut, totuşi, că New York-ul o va alege pe Hillary. Dar n-ar trebui să discutăm despre alegerile prezidenţiale, ci despre cum Trump a ajuns să fie opţiunea americanilor şi răspunsul la toate problemele naţiunii“, a adăugat Sarandon, potrivit The Guardian.