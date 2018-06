Soţul creatoarei de modă Kate Spade, mărturie despre sinuciderea soţiei: „Nu existau semne că ar face asta. Era cea mai frumoasă femeie din lume. Sunt distrus“

Kate Spade a fost găsită spânzurată în apartamentul său din New York. Creatoarea de modă avea 55 de ani şi a lăsat în urmă un bilet de adio adresat fiicei sale, Frances Beatrix Spade, în vârstă de 13 ani. „Bea, te-am iubit întotdeauna. Nu este vina ta. Întreabă-l pe tati“, se arată în biletul de adio, potrivit unor suse TMZ

Într-un comunicat transmis New York Times , Andy Spade a precizat că fashion designerul nu consumase alcool şi nici vreun drog. Cei doi trăiau separat de zece luni, fără să divorţeze, scrie News.ro.

În plus, Andy Spade s-a arătat devastat de pierderea soţiei, despre care admite că suferea de depresie de mulţi ani.

„Kate suferea de depresie şi anxietate de mulţi ani şi a apelat frecvent la ajutorul medicilor pentru a se putea trata de această boală (n.r. depresia) care face multe victime (…).Kate a fost cea mai frumoasă femeie din lume. A fost cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o şi cel mai bun prieten al meu timp de 35 de ani. Eu şi fiica mea suntem devastaţi de pierderea ei“.

De asemenea, soţul creatoarei de modă a mai povestit că nu existau probleme privind afacerea lor şi că a vorbit cu Spade cu o seară înainte şi „părea fericită“: „Nu exista vreun semn ori avertisment că ar face asta. A fost un adevărat şoc. Cu siguranţă nu era în apele ei. Existau nişte demoni interiori cu care se lupta“, a mai spus Andy Spade, potrivit New York Times

După sinuciderea creatoarei de modă, presa internaţională a speculat faptul că femeia a intrat într-o depresie şi mai adâncă în urma separării de soţul ei. Potrivit unor surse TMZ, despărţirea s-a produs la dorinţa lui Andy Spade, care i-ar fi cerut divorţul, fără a preciza motivele, însă Kate Spade a refuzat.

Andy a vorbit în comunicatul trimis publicaţiei New York Times şi despre motivele separării celor doi, după 24 de ani de căsătorie: „În ultimele 10 luni am locuit separat, la doar câteva blocuri distanţă unul faţă de celălalt. Bea (n.r. fiica celor doi, în vârstă de 13 ani) locuia cu amândoi, iar noi vorbeam şi ne vedeam în fiecare zi. Am continuat să luăm mesele împreună ca o familie şi chiar să plecăm împreună în vacanţă. Prioritatea noastră era fiica noastră. Nu eram divorţaţi, nici n-am discutat vreodată despre acest lucru. Eram doi foarte buni prieteni care încercau să-şi rezolve problemele în cel mai bun mod cu putinţă. Am fost împreună 35 de ani. Ne iubeam foarte mult, dar pur şi simplu aveam nevoie de o pauză“, a scris Andy Spade.

Cu câteva ore înainte, sora designerului, Reta Saffo, a declarat că Spade lua mai multe medicamente, care nu îi fuseseră prescrise, şi consuma alcool, iar sinuciderea „nu a fost neaşteptată“: „Uneori, pur şi simplu nu poţi salva oamenii de ei înşişi. Am reuşit de câteva ori să o convingem să se interneze pentru tratament, dar de fiecare dată renunţa, pentru că era mai importantă «imaginea» brandului ei. Era foarte îngrijorată de ce vor spune oamenii când vor afla ce probleme are“, a povestit Reta Saffo pentru ziarul „Kansas City Star“, citat de Daily Mail

Aceste afirmaţii sunt, în opinia lui Andy Spade, false: Nu consuma nici droguri, nici alcool. Acesta este adevărul. Orice altceva se spune despre ea, nu este adevărat. A căutat întotdeauna să se trateze (n.r. de depresie) cu ajutorul medicilor ei“, a mai spus Andy.