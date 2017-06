Ricky Martin pune le cale o nuntă mare, alături de logodnicul său: „Vreau ceva masiv“ VIDEO

„Ne-am logodit. L-am cerut în căsătorie şi am fost foarte emoţionat. M-am pus în genunchi şi am scos un săculeţ de catifea. În loc să spun «Te căsătoreşti cu mine?», am spus „Ţi-am luat ceva. Vreau să-mi petrec restul vieţii cu tine“, iar el era ceva de genul «Şi care e întrebarea?». Aşa că l-am întrebat: „Vrei să te căsătoreşti cu mine?“, povestea pe atunci cântăreţul.

Recent, Ricky Martin a vorbit şi de planurile de nuntă, despre care spune că nu este deloc uşor de organizat, având în vedere amploarea evenimentului.

„Va fi un eveniment mare, vreau ceva masiv“, a declarat artistul pentru E! News . „Sigur că vreau să mă căsătoresc în Puerto Rico. E ceva ce trebuie să se întâmple. Este locul de unde provin, unde locuieşte familia mea. El este din Suedia şi unele dintre rudele sale sunt din Siria, aşa că vom face ceva internaţional, vom vedea ce se întâmplă“.

În timp ce entuziasmul lui Ricky de a spune „Da“ este contagios, cântăreţul recunoaşte că pregătirile nu se desfăşoară tocmai cu viteza luminii. După cum se pare, organizarea unei ceremonii speciale este mai dificilă decât pare.

„Toată lumea vorbeşte despre nuntă, dar nimeni nu vorbeşte despre planificarea nunţii pentru că este foarte dificilă“, a glumit el. „Nu ştiam că este atât de complicat să organizăm un eveniment ca cel pe care ni-l dorim“.

Starul portorican a avut o relaţie de trei ani cu Carlos Gonzalez Abella, alături de care are doi gemeni, Valentino şi Matteo, în vârstă de 9 ani, născuţi cu ajutorul unei mame-surogat. Cei mici îl urmează în turnee, iar artistul spune că băieţii lui sunt o prioritate pentru el.

„Paternitatea schimbă viaţa oricui, ştiu că nu sunt singurul tată care spune asta, dar tot ceea ce fac pentru copiii mei. Fiecare decizie pe care o iau se bazează pe ei şi copiii mei sunt foarte fericiţi, ceea ce înseamnă că facem o treabă bună. Sunt foarte fericit. E minunat“, a mai declarat Ricky Martin.





Ricky Martin, Jwan Yosef şi gemenii cântăreţului FOTO Getty Images

Ricky Martin şi partenerul lui de viaţă au o relaţie de aproximativ doi ani. Cei doi se cunosc de mai mult de un an, după ce cântăreţul portorican, un colecţionar avid de artă modernă, a început să achiziţioneze opere create de Jwan Yosef. „El este un artist conceptual, iar eu sunt un colecţionar. Aşa că am început să caut diverse opere de artă şi i-am văzut lucrările, am luat-o razna pentru că mi-a plăcut la nebunie ce face, este foarte original, atunci l-am contactat şi l-am «colecţionat»“, a glumit artistul, citat de People.

Ricky Martin a recunoscut că este homosexual în 2010, ulterior vorbind despre eliberarea pe care a simţit-o în momentul în care a dat vestea lumii întregi. Artistul declara în 2014 pentru „Kiis FM“: „M-am simţit minunat. Mi-aş dori să o pot face din nou pentru că momentul acela a fost binecuvântat. E un sentiment uimitor şi când în sfârşit se întâmplă conştientizezi că toate temerile tale erau doar în mintea ta. Toată imensa susţinere pe care am primit-o, nu numai din partea mass-media, ci şi a fanilor, a familiei, a fost incredibilă şi, din păcate, societatea ne împinge să credem că sentimentele noastre sunt rele.“