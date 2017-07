Quentin Tarantino s-a logodit cu Daniela Pick, o cântăreaţă israeliană

Daniela Pick, fiica muzicianului israelian Svika Pick, a confirmat vestea pentru site-ul Ynetnews.com: „Este adevărat! Suntem foarte fericiţi şi entuziasmaţi.“ La rândul lui, tatăl tinerei le-a urat tradiţionalul „Mazel Tov“, declarând că familia lui este foarte bucuroasă de această veste, potrivit agenţiei News.ro.

Tarantino, care nu a fost niciodată căsătorit, nu a oferit nicio declaraţie publică pe acest subiect, însă a distribuit pe contul de Twitter The New Beverly Cinema, care îi aparţine, articolul din „The Times of Israel“ în care este anunţată logodna.

Quentin Tarantino şi Daniela Pick s-au cunoscut în anul 2009, când regizorul se afla în Israel pentru a promova filmul „Inglourious Basterds“, şi de atunci au trecut prin mai multe despărţiri şi împăcări, însă se pare că acum au luat o decizie definitivă cu privire la relaţia lor.

Tarantino este o figură respectată în Israel, unde a fost invitat de onoare la cea de-a 33-a ediţie a Festivalului de Film de la Ierusalim.

Quentin Tarantino este un regizor, scenarist, producător şi actor american. Tarantino a creat filme de referinţă pentru cinematografia mondială, printre care amintim „Reservoir Dogs“, „Pulp Fiction“, „Jackie Brown“, „Kill Bill“, „Inglorious Basterds“ şi „Django Unchained“. Cineastul a fost recompensat cu două premii Oscar (pentru scenariile „Pulp Fiction“ şi „Django Unchained“), două Globuri de Aur, două premii BAFTA şi prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, pentru „Kill Bill“.