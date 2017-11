Producătorul serialului „Prison Break“, acuzat de hărţuire sexuală de şase femei din industria filmului: Mărturiile actriţelor

Brett Ratner (48 de ani), producător cunoscut pentru „Prison Break“, „Hercules“ şi „The Revenant“, şi care pregăteşte în calitate de regizor filmul biografic despre Hugh Hefner, fondatorul Playboy, este acuzat de şase femei de hărţuire sexuală, potrivit unui raport publicat de Los Angeles Times, anunţă News.ro.

Regizorul neagă, însă, toate acuzaţiile aduse, prin avocatul său Martin Singer: „Îl reprezint pe domnul Ratner de două decenii şi nicio femeie nu a făcut vreo plângere împotriva lui pentru comportament neadecvat sau hărţuire sexuală. Mai mult, nicio femeie nu a cerut ori primit vreo înţelegere financiară din partea clientului meu“, scrie Variety.com.





Brett Ratner neagă vehement acuzaţiile FOTO Getty Images

Ratner, a căror producţii include „Rush Hour“ şi „X-Men: The Last Stand“, şi-a cultivat de-a lungul timpului o imagine de playboy şi s-a lăudat cu prieteniile pe care le are cu regizorul Roman Polanski (84 de ani), condamnat pentru hărţuire şi viol, dar şi James Toback (72 de ani), acuzat şi el de multiple hărţuiri sexuale.

Natasha Henstridge, care a jucat în „The Whole Nine Yards“ şi „Species“, a declarat într-un interviu pentru LA Times că Ratner a forţat-o să îi facă sex oral în apartamentul său din New York, în anul 1990, pe când avea 19 ani şi era model.





Natasha Henstridge FOTO Getty Images

Şi actriţa Katherine Towne, cunoscută din „Mulholand Drive“, a descris întâlnirea cu Ratner la o petrecere din 2005, unde el i-a făcut avansuri şi a urmărit-o la toaletă. Potrivit declaraţiilor actriţei, asistenta producătorului a sunat-o timp de mai multe luni încercând să le stabilească o întâlnire.

De asemenea, Olivia Munn, cunoscută din „After the Sunset“ şi serialul „The Newsroom“, a vorbit despre ceea ce a numit câteva întâlniri „neplăcute“ cu Ratner. Printre altele, actriţa susţine că regizorul „s-a masturbat furios“ de faţă cu ea, în timpul filmărilor pentru „After the Sunset“, în 2014.





Olivia Munn FOTO Getty Images

Actriţele Jamie Ray Newman, Eri Sasaki şi Jorina King au descris, de asemenea, incidentele care l-au avut drept protagonist pe Ratner.

În raportul publicat în LA Times apar, însă, şi declaraţii de susţinere a lui Ratner formulate de cinci fost asistente ale lui şi colege, care spun că nu l-au văzut niciodată purtându-se deplasat.

Aceste acuzaţii pun acum presiune atât pe Brett Ratner, cât şi pe partenerii lui, în mod special - Warner Bros. Compania RatPac Entertainment a lui Ratner are un acord de cofinanţare cu Warner Bros. în valoare de 450 de milioane de dolari, prin RatPac-Dune Entertainment, cofondată de producător cu mogulul media James Packer. În luna aprilie, partea lui Packer a fost cumpărată de Access Entertainment al lui Len Blavatnik.

Purtătorul de cuvânt al Warnner Bros. a declarat: „Suntem la curent cu acuzaţiile apărute în LA Times şi evaluăm situaţia“.

Mai mulţi producători, dar şi actori din industria americană de film au fost acuzaţi, la rândul lor, de hărţuire sexuală, comportament neadecvat şi chiar viol, în urma scandalului „Weinstein“.

Întreaga poveste aici. Printre ei se numără actorul Kevin Spacey, care se află în centrul unui scandal ce pare să capete amploare. Anthony Rapp (46 de ani), cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, a povestit cum Kevin Spacey i-a făcut avansuri sexuale când avea 14 ani, spunând că acel incident i-a marcat existenţa. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.





Kevin Spacey FOTO Getty Images