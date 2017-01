O ceremonie publică pentru comemorarea actriţelor Debbie Reynolds şi Carrie Fisher va avea loc în luna martie

Evenimentul este organizat de Todd Fisher, fratele actriţei cunoscute pentru rolul din filmele „Star Wars“, şi fiul lui Debbie Reybolds.

Carrie Fisher a murit, la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie 2016, în urma unui stop cardiac. Ziua următoare, mama ei, actriţa Debbie Reynolds, a murit din cauza unui atac cerebral la vârsta de 84 de ani.

Debbie Reynolds a fost înmormântată pe 7 ianuarie. Cenuşa fiicei sale, Carrie Fisher, care a fost incinerată la câteva zile după deces, a fost depusă, în cadrul aceleiaşi ceremonii, în mormântul mamei sale, într-o urnă funerară ce are forma unei pastile de Prozac.

„Vom sărbători vieţile lor, alături de prieteni, familie şi oameni care le-au iubit. Ceremonia va începe la ora 13:00 şi, imediat după încheierea ei, cei care vor să viziteze locul de veci o pot face. Există un număr limitat de locuri disponibile pe scaune, care se vor ocupa după principiul primului venit. Nu există bilete“, a anunţat Todd Fisher pe site-ul său.

În afara capelei unde va avea loc ceremonia vor fi amplasate ecrane, pentru ca cei care nu vor avea loc înăuntru să poată urmări slujba.

Debbie Reynolds, născută pe 1 aprilie 1932, a jucat roluri principale în comedii şi musicaluri importante de la Hollywood, în anii 1950 - 1960. La vârsta de 19 ani, a cunoscut succesul cu interpretarea sa din „Cântând în ploaie/ Singing in the rain“, în care a jucat alături de Gene Kelly. În 1964, a primit o nominalizare la categoria cea mai bună actriţă în rol principal a premiilor Oscar, pentru musicalul „The Unsinkable Molly Brown“. În 2015, a primit din partea Screen Actors Guild premiul pentru întreaga carieră, înmânat de fiica ei. A jucat în peste 80 de filme artistice şi de televiziune. Debbie Reynolds s-a căsătorit în 1955 cu cântăreţul Eddie Fisher cu care a avut doi copii - Carrie şi Todd. Cuplul a divorţat în 1959, iar actriţa s-a mai căsătorit de două ori.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, „Star Wars: Trezirea Forţei“. S-a remarcat şi în alte filme, precum „Şampon/ Shampoo“ (1975), „Fraţii Blues/ The Blues Brothers“ (1980), „Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters“ (1986), „Vecinii/ The Burbs“ (1989) şi „Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally“ (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.