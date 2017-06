Noi dezvăluiri despre viaţa zbuciumată a Prinţesei Diana cu Prinţul Charles: s-a aruncat pe scări când era însărcinată cu William şi s-a tăiat cu un briceag

În 1991, Prinţesa Diana resimţea durere şi disperare după ce devenea tot mai conştientă de relaţia dintre Prinţul Charles şi Camilla Parker Bowles. Pentru a se vindica, a înregistrat în secret ceea ce gândea şi simţea, înregistrări pasate către Andrew Morton, autorul cărţii „Diana: Her True Story“, lansate în 1992. Singura condiţie pentru realizarea cărţii a fost ca autorul să ţină anonimatul autorului înregistrărilor. Casete au arătat că dincolo de aparenţe, viaţa prinţesei nu era strălucitoare. La 20 de ani de la moartea ei, cartea este republicată, fragmente din ea apărând în „Daily Mail“. Încă un extras arată acum cum Prinţesa Diana, însărcinată cu prinţul William, s-a aruncat pe scări din disperare.

Strigătele disperate de ajutor ale Prinţesei Diana

„Atunci când eram însărcinată în patru luni cu William m-am aruncat pe jos, pe scări, ca să îi atrag atenţia soţului meu, să mă asculte. I-am spus lui Charles că mă simt disperată şi plângeam. El mi-a răspuns că mă ambalez degeaba. «Nu o să te ascult. Mereu îmi faci asta. Mă duc să călăresc», mi-a răspuns. Aşa că m-am aruncat pe scări. Regina a ieşit şi s-a îngrozit, tremura, era înspăimântată. Ştiam că nu o să pierd copilul, deşi m-am lovit destul de rău în dreptul stomacului. Când Charles a revenit nu a vrut să accepte situaţia şi a plecat“, spunea Prinţesa Diana.

Prinţesa Diana spune că regurgea la astfel de gesturi pentru a se adapta la noua ei poziţie. „Ştiam că e ceva în neregulă cu mine, dar nimeni nu mă înţelegea. Aveam nevoie de odihnă şi de îngrijire, de oameni care să-mi înţeleagă chinul şi suferinţa care se petreceau în capul meu. Era un strigăt disperat de ajutor. Nu sunt răsfăţată, trebuia doar să mi se permită să mă adaptez la noua poziţie. Nu ştiu ce îi spunea Charles Reginei. I-a spus de bulimia mea. Iar Regina spunea că ăsta ar fi motivul pentru care căsnicia noastră s-a stricat, iar comportamentul meu ar fi dificil de suportat pentru Charles“, mai zicea ea.

„Puteai să leşini altundeva. A fost jenant“

Prinţesa a încercat, în ciuda neînţelegerilor, să se ridice la standardele familiei regale, numai că încercările au adus-o în pragul colapsului.

„Prinţul Philip era de acord cu orice spunea fiul lui. În timpul unei discuţii mai aprinse, Charles i-a spus tatălui lui că, dacă după cinci ani, căsătoria nu merge el se reîntoarce la obiceiurile de burlac, iar acesta a fost de acord. Eram la Expo 1986, un târg mondial de transport şi comunicare, în Vancouver. Acolo am leşinat, niciodată nu mi se mai întâmplase. Am mers patru ore fără oprire. Fără să fi mâncat în prealabil. M-am simţit ciudat, dar nu am spus nimănui ca să nu creadă că mă plâng. M-am sprijinit de soţul meu şi i-am spus: «Dragă, cred că sunt pe cale să dispar». Apoi am căzut jos“, îşi amintea ea, care mai spune că Charles i-a adus un reproş: „«Puteai să leşini altundeva, în spatele uşilor închise. A fost jenant», mi-a zis el“.

Comportamentul ciudat afişat de Charles a continuat după ce doctorii i-au recomandat să se odihnească în urma episodului de leşin. „«Trebuie să iasă la dineu, altfel se va isca o dramă, iar lumea va crede că a paţit ceva rău», a spus Charles. Ştiam că e ceva în neregulă cu mine pe interior, dar eram prea imatură să spun asta. Familia Regală îmi dădea bătăi de cap, toţi credeau că sunt un copil răsfăţat, dar eu ştiu că aveam nevoie de răbdare, odihnă şi timp să să adaptez peste noapte la rolurile cerute. Membrii familiei erau geloşi pe mine că apăream în ziare în fiecare zi şi mă obligau să le citesc“, spunea Prinţesa Diana.

Gesturi disperate pentru schimbare

Tocmai această presiune o determina pe prinţesă să aibă multe conflicte sufleteşti. „Viţa privată era totul diferită de cea publică. În public, doreau să fiu o prinţesă din basm, iar tot ce atingeam să se transforme în aur. Dar ce nu ştia familia regală era că pe interior mă simţeam răstignită, pentru că nu eram considerată suficient de bună. Din acest motiv, soţul meu a devenit gelos şi anxios. Chiar mi-a reproşat că mă gândesc prea mult la mine“, a mai zis ea.

Tot Charles, se pare, a fost care i-a provocat multe suferinţe şi neîmpliri. „Ca fată aveam multe vise şi dorinţe, credeam că soţul meu o să mă ajute la maturitate să le îndeplinesc, să fie o figură paternă. Dar nu mă ajuta cu nimic. Era fix invers. Mă ignora mereu, mă desconsidera şi le spunea tuturor să relaţia este nesigură din cauza faptului că mă îmbolnăveam mereu. Niciodată nimeni nu îl trăgea la răspundere pentru ce îmi făcea. Pentru a atrage din nou atenţia i-am luat briceagul şi m-am zgâriat cu el pe piept şi pe coapse. Era numai sânge în jur, dar el nu a avut vreo reacţie“, a mai zis ea, ca parte a memoriilor înregistrate.