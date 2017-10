Noi acuzaţii de viol în cazul lui Harvey Weinstein: actriţa britanică Lysette Anthony susţine că a fost abuzată în propria casă şi a anunţat poliţia

Una dintre noile acuzaţii este adusă de Lysette Anthony, cunoscută pentru rolul din „Husband and Wives“ (1992), regizat de Woody Allen şi pentru apariţia sa în serialul „Hollyoaks“. Actriţa susţine că Harvey Weinstein a violat-o chiar în locuinţa ei din Chelsea, la sfârşitul anilor 1980.

Vorbind pentru The Sunday Times, Lysette Anthony a spus că a anunţat Metropolitan Police din Londra că a fost atacată de Weinstein. Actriţa în vârstă de 54 de ani, a povestit că l-a întâlnit pe producător în 1982, la filmările pentru lungmetrajul „Krull“, iar Weinstein a atacat-o câţiva ani mai târziu. Cei doi deveniseră prieteni şi într-o seară au ajuns în locuinţa lui din Londra.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că el era pe jumătate dezbrăcat şi a pus mâna pe mine. Era ultimul lucru la care m-aş fi aşteptat şi am fugit. M-am învinovăţit pentru că eram obosită, puţin ameţită şi nu eram deloc în gardă“, a declarat actriţa pentru The Sunday Times, arată The Independent.

Lysette Anthony a continuat prin a povesti că Weinstein a început să o hărţuiască şi că şi-a făcut apariţia la apartamentul ei din Chelsea, la 10 dimineaţa, neinvitat şi neanunţat: „M-a împins înăuntru, m-a izbit de cuier şi a încercat să mă sărute şi să mă îmbrâncească înăuntru. A fost dezgustător“.

Anthony spune că a încercat să-l împingă, dar acesta era mult prea greu, adăugând: „Într-un final am cedat.“ Lysette Anthony a descris incidentul ca fiind „jalnic şi revoltător“, lăsând-o „dezgustată şi ruşinată“.