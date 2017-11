Noi acuzaţii de hărţuire sexuală la adresa Oliver Stone: Melissa Gilbert susţine că regizorul s-a răzbunat pe ea la o audiţie

Regizorul Oliver Stone a fost premiat cu Oscar pentru filmele „Born on the Fourth of July“, „Platoon“ şi „Midnight Express“ FOTO Getty Images

Melissa Gilbert, cunoscută din serialul de televiziune „Căsuţa din prerie/ Little House on the Prairie“, este cea de-a doua femeie care lansează astfel de acuzaţii la adresa cineastului, informează hollywoodreporter.com. Actriţa susţine că regizorul a hărţuit-o din răzbunare pentru că l-a făcut să se simtă jenat într-o situaţie care a avut loc anterior incidentului.

Melissa a spus în cadrul unui interviu acordat prezentatorului de televiziune Andy Cohen, luni, că Oliver Stone i-a pregătit o scenă suplimentară la audiţia pentru personajul Pamela Courson (care este interpretat în „The Doors“ de actriţa Meg Ryan, n.r.), în care aceasta trebuia să întreţină relaţii sexuale.

„A scris această scenă specială pe care mi-a cerut să o interpretez în sala de audiţii. A fost umilitor şi oribil. S-a răzbunat şi m-a rănit“, a spus Gilbert.

Iniţial, povestind despre acest incident, Melissa Gilbert nu l-a numit pe Oliver Stone, pentru că se „temea de reacţii“. Totuşi, la scurt timp după aceea, ea a dezvăluit numele regizorului şi titlul filmului la care făcea referire.

Filmul „The Doors” (1991) prezintă istoria grupului anilor ’60, The Doors, şi biografia celebrului solist al trupei, Jim Morrison – din perioada studenţiei sale la actorie în Los Angeles, până la moartea lui, în 1971, la Paris, în urma unei supradoze. Pe măsură ce creşte celebritatea grupului, obsesia lui Morrison (Val Kilmer) în legătură cu moartea devine din ce in ce mai puternică, în ciuda eforturilor pe care la face soţia lui, Pamela Courson (Meg Ryan).

Luna trecută, Carrie Stevens, fost model Playboy şi actriţă, a spus că Oliver Stone a atins-o în mod nepotrivit, strângându-i sânii la o petrecere care a avut loc în anii 1990. Femeia a făcut acuzaţia la doar câteva ore după ce regizorul s-a exprimat cu privire la scandalul sexual în care este implicat producătorul Harvey Weinstein.

Stone a stârnit controverse cu afirmaţiile pe care le-a făcut despre Weinstein în cadrul unei conferinţe de presă la Busan International Film Festival, unde a prezidat juriul. El a spus că producătorului nu îi este uşor să se confrunte cu situaţia în care se află în prezent.

„Sunt încrezător că veţi aştepta până când acest caz va ajunge la proces. Cred că un om nu ar trebui să fie condamnat de un sistem public al vigilenţei. Nu este uşor prin ceea ce trece. În acea perioadă, era un rival al meu. Nu am făcut niciodată afaceri împreună şi nici nu l-am cunoscut cu adevărat. Am auzit poveşti îngrozitoare din partea tuturor din industrie, aşa că nu am de gând să comentez bârfele. Voi aştepta şi voi vedea, aşa cum este corect“, a spus el.

Un reprezentant al lui Oliver Stone nu a răspuns la cererea de a oferi un punct de vedere.

Mai târziu în aceeaşi zi, Oliver Stone a scris pe Facebook: „După ce am văzut ce s-a scris în numeroase publicaţii în ultimele zile, sunt consternat şi laud curajul femeilor care au avut curajul de a raporta abuzurile sexuale“.

Oliver Stone, născut pe 15 septembrie 1946, este un regizor, scenarist şi producător american, care a devenit cunoscut pe plan internaţional la începutul anilor 1980 cu o serie de filme despre războiul din Vietnam. A regizat mai multe pelicule celebre, dar şi controversate, precum „JFK“, „Natural Born Killers“, „Nixon“, „Midnight Express“, „Platoon“ şi „Born on the Fourth of July“. Oliver Stone a câştigat trei premii Oscar. Între cele mai recente realizări ale sale se numără filmul biografic „Snowden“, despre Edward Snowden, dar şi serialul de patru episoade „The Putin Interviews“, difuzat de Showtime, în care regizorul l-a intervievat pe preşedintele rus Vladimir Putin.