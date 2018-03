Monica Lewinsky spune că aventura ei cu Bill Clinton a fost „un abuz de putere“

În ultimul număr al revistei Vanity Fair , Monica Lewinsky a semnat un eseu pentru în care susţine că şi-a găsit putere în mişcarea #MeToo, care a dezvăluit abuzurile sexuale al bărbaţilor puternici în show-business, politică şi mass-media şi a povestit că a primit un mesaj de la „una dintre femeile curajoase care conduc mişcarea #MeToo“ în care i se spunea că „îmi pare rău că aţi fost atât de singură“.

Fosta stagiară de la Casa Albă spune că, deşi mereu a susţinut că relaţia cu Bill Clinton a fost una consensuală, mişcarea #Me Too i-a oferit „o nouă lentilă“ prin care a început să vadă lucrurile diferit şi o nouă înţelegere asupra traumei sale.

„Cu doar patru ani în urmă, într-un eseu al acestei reviste, am scris următoarele: «Sigur că şeful meu a profitat de mine, dar voi rămâne mereu fermă în acest punct: era o relaţie consensuală. Orice «abuz» a venit după aceea, când am devenit un ţap ispăşitor pentru a-i proteja poziţia de putere.» Acum văd cât de problematic a fost că noi doi am ajuns în punctul în care s-a pus problema consimţământului. În schimb, drumul care a dus acolo a fost presărat cu abuz inadecvat de autoritate, poziţie socială şi privilegiu“, a scris Monica Lewinsky în articol.

Monica Lewinsky, alături de fostul preşedinte american Bill Clinton FOTO arhivă





„Acum, la vârsta de 44 de ani, încep să încep să analizez implicaţiile diferenţelor de putere care erau atât de mari între un preşedinte şi un intern al Casei Albe. Încep să înţeleg că ideea că, într-o astfel de situaţie, ideea consimţământului este discutabilă (…) A fost şeful meu, a fost cel mai puternic om de pe planetă. Avea cu 27 de ani mai mult decât mine şi suficientă experienţă de viaţă pentru a şti mai bine“, a mai scris Lewinsky.

Lewinsky, în vârstă de 44 de ani, a amintit că a fost diagnosticată acum câţiva ani cu tulburări de stres post-traumatic, „în principal din cauza ostracizării publice”. În 2014, Monica Lewinsky a povestit, pentru National Geographic, că s-a simţit cea mai umilită femeie din lume în momentul în care aventura ei cu preşedintele american a fost făcută publică.

„Nici măcar nu ştiu cum să descriu mai exact şocul, trauma şi teama. Am fost cea mai umilită femeie din lume. Să fii în centrul acestei furtuni mediatice a fost înspăimântător, derutant. Cred că multe au avut de-a face şi cu faptul că sunt femeie”, a declarat Monica Lewinsky.

Aventura lui Bill Clinton cu Monica Lewinsky a început când fosta stagiară de la Casa Albă avea 22 de ani şi a fost făcută publică, trei ani mai târziu, în 1998. În urma dezvăluirilor, Bill Clinton, preşedinte la acea vreme, a fost acuzat de Congresul american că a avut o relaţie intimă cu o stagiară şi că a minţit în legătură cu acest fapt. Un an mai târziu, senatul american a decis achitarea fostului lider de la Casa Albă.