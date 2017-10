MeToo: Campania prin care milioane de persoane îşi povestesc online propriile experienţe de hărţuire sexuală. Mişcarea a luat amploare şi în România

Scandalul sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein (65 de ani) a generat o campanie online despre hărţuirea sexuală, la care participă milioane de femei pe reţelele de socializare, scrie News.ro.

Astfel, femeile care participă la această campanie povestesc despre propriile lor experienţe de hărţuire sexuală şi abuz, prin numeroase mesaje publicate pe Facebook, dar şi pe Twitter, folosind hashtagul „#MeToo“/„Şi eu“.

Mişcarea a fost pornită de actriţa americană Alyssa Milano (44 de ani), duminică, care le-a cerut persoanelor care îi urmăresc activitatea pe reţelele de socializare să publice comentarii cu mesajul „Me Too“, în cazul în care au fost vreodată hărţuite sau agresate sexual.

Campania reprezintă o reacţie la scandalul sexual în care este implicat Harvey Weinstein, producător care susţine că toate relaţiile sexuale pe care le-a avut au fost consensuale.





Alyssa Milano FOTO Getty images

Mesajul iniţial publicat de Alyssa Milano a primit peste 37.000 de comentarii, iar hashtagul „Me Too“ s-a aflat între cele mai populare trenduri pe Twitter în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Pe Facebook, aproximativ 7 milioane de persoane discutau, luni după-amiaza, despre această campanie.

„Am trăit acest lucru, la fel ca multe alte persoane. Nu este în regulă. Este o problemă care trebuie să fie luată în serios şi oprită“, a scris un utilizator, pe Twitter.

La campanie au participat şi personalităţi din industria divertismentului, precum Lady Gaga, actriţa premiată cu Oscar Anna Paquin şi actriţa Evan Rachel Wood, cunoscută pentru apariţia sa în serialul „Westworld“, care au povestit că au fost violate.

De asemenea, la campanie au participat bărbaţi care au spus că sunt victime ale agresiunii sexuale. Între aceştia se numără actorul Javier Munoz, cunoscut pentru apariţia sa în musicalul „Hamilton“, jucat pe Broadway.

„Nu ştiu dacă are relevanţă, având în vedere că este o poveste spusă de un bărbat gay. Dar mi s-a întâmplat. De mai multe ori“, a scris el pe Twitter.

Javier Munoz FOTO Getty Images

În Franţa, jurnalista Sandra Muller a iniţiat un demers similar, folosind hashtagurile „#balancetonporc“ şi „#squealonyourpig“. Între persoanele care şi-au împărtăşit experienţa nefericită s-a numărat jurnalista Anais Dent, care a povestit că la primul internship la care a participat, la vârsta de 18 ani, redactorul-şef a sărutat-o împotriva voinţei ei.

#MeToo: Şi românii se destăinuie pe Facebook

De asemenea, şi în România, hashtag-ul „ #MeToo “ a fost folosit de numeroase femei, dar şi de bărbaţi, atât pe Twitter, cât şi pe Facebook care au povestit experienţele de hărţuire sexuală prin care au trecut şi pe care nu le-au mărturisit până acum.

Printre ele se numără jurnalista Elena Stancu, care a povestit că a fost hărţuită în diverse moduri, încă din copilărie.

„Ne-am obişnuit ca agresiunile sexuale să facă parte din banalitatea vieţii noastre şi mă bucur că hashtag-ul #MeToo le scoate de acolo şi le incriminează. Mă bucur că toate prietenele mele povestesc acum pe Facebook experienţele lor, mă bucur că ruşinea victimelor se transformă în ruşinea agresorilor. Dar acesta e doar începutul. Mai avem mult până când n-o să ne mai fie frică şi până când oamenii din jur vor interveni de fiecare dată când unul sau una dintre noi trăieşte o astfel de experienţă“, a scris Elena Stancu pe Facebook.

Şi jurnalista „Decât o Revistă“ Oana Sandu a folosit hashtag-ul „MeToo“, prin care a povestit ultima experienţă de acest gen prin care a trecut:

„Da, #MeToo ultima oară în tren, în iunie, anul ăsta, pe la 4 după-amiaza, când mă întorceam bucuroasă de pe teren, dintr-un sat din Dolj (pentru că nu mai plecasem pe teren în afara Bucureştiului de un an). Se uita insistent de câteva minute, eu mi-am zis ca de obicei că mi se pare, că sunt exagerată, era o vreme când petreceam zile şi nopţi în tren şi mă simţeam în siguranţă. Mi-a cerut cartea pe care o citeam şi pe care o lăsasem jos, şi când mi-a returnat-o, şi-a atins faţa de a mea. Am ţipat un „cum îţi permiţi?” de nici nu ştiu de unde am scos aşa frază politicoasă, dar nimeni n-a zis nimic, deşi era un vagon plin. Apoi, cu o atitudine de victimă cumva inconştientă şi auto-surprinzătoare, am căutat un alt loc în tren, ca să mă adăpostesc“, a scris Oana Sandu pe Facebook.

Multe alte femei, dar şi bărbaţi şi-au arătat susţinerea şi au participat la campania #MeToo: