Marlon Brando şi Richard Pryor au avut o relaţie de natură sexuală, dezvăluie văduva comediantului

Quincy Jones a făcut prima dată această afirmaţie într-un interviu pentru „New York Magazine“, în timp ce vorbea despre obiceiurile sexuale ale lui Marlon Brando.

„Brando era cel mai fermecător nenorocit pe care l-aţi fi putut întâlni vreodată. S-ar fi culcat cu oricine. Cu oricine! Şi cu o cutie poştală. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye“, a spus producătorul, în timp ce a dat alte exemple de bărbaţi cu care ar fi întreţinut relaţii sexuale, scrie The Guardian.

Vaduva lui Pryor, Jennifer Lee, a confirmat, aşadar, declaraţiile lui Jones, într-un interviu pentru TMZ, spunând că soţul ei, care se declarase bisexual, avea o relaţie sexuală cu Marlon Brando. „Erau anii '70. Drogurile erau încă bune, în special sedativele Quaaludes. Dacă luai destulă cocaină, te-ai fi culcat şi cu un radiator şi-i trimiteai flori dimineaţă“, a spus văduva comediantului.

Lee Pryor a adăugat că fostul ei soţ a scris despre relaţiile sale sexuale în jurnalele sale, despre care spune că vor fi publicate în cursul acestui an.

Comediantul, care a murit în 2005, s-a căsătorit de şapte ori cu cinci femei diferite. El şi Lee Pryor au divorţat după un an, în 1982, dar s-au recăsătorit în 2001 şi au rămas împreună până la moartea sa.

Într-un interviu acordat în 1976, actorul i-a spus unui jurnalist francez: „Homosexualitatea este atât de promovată în lumea modei încât nu mai încape şi în ştiri. Precum un număr mare de bărbaţi, am avut şi eu experienţe homosexuale şi nu sunt ruşinat de asta. Niciodată nu mi-a păsat prea mult de ceea ce cred oamenii despre mine“.

Marlon Brando a avut o relaţie de lungă durată cu actorul Wally Cox, relaţie care s-a terminat în 1973, atunci când cel din urmă a murit. Ulterior, Marlon Brando a păstrat cenuşa fostului său iubit .

Marlon Brando, cunoscut şi pentru rolurile din „Ultimul tango la Paris/ Last Tango in Paris“ (1972), de Bernardo Bertolucci, şi „Apocalipsul acum/ Apocalypse Now“ (1979), de Francis Ford Coppola, a încetat din viaţă în anul 2004, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din Los Angeles.

A primit de două ori premiul Oscar pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea din peliculele „Pe chei/ On the Waterfront“ (1954), de Elia Kazan, şi „Naşul/ The Godfather“ (1972), de Francis Ford Coppola.