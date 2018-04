Mariah Carey a dezvăluit că suferă de tulburare bipolară de 17 ani: „Am trăit cu teama că poate cineva va afla şi mă va expune public“

Într-un interviu pentru revista „People“, Mariah Carey a dezvăluit că, în 2001, a fost diagnosticată cu tulburare bipolară de gradul II, după ce a fost internată în spital din cauza unei căderi psihice. Cântăreaţa a recunoscut că până de curând nu a vrut să recunoască faptul că se confruntă cu o problemă de sănătate şi că a făcut tot posibilul ca nimeni să nu afle.

„Pur şi simplu nu am vrut să cred...Până recent am trăit în negare şi izolare şi cu o teamă constantă că poate cineva va afla şi mă va expune public. A fost o povară prea grea pentru mine şi efectiv nu am mai putut face faţă, aşa că am căutat şi am primit tratament“, a povestit Carey.

Cântăreaţa a subliniat că a cerut ajutorul după „cei mai dificili ani pe care i-a avut“, referindu-se la problemele profesionale şi amoroase.

Tulburarea bipolară II este dificil de diagnosticat şi se maniferstă prin stări de depresie şi de hipomanie, care pot provoca iritabilittate, insomnie şi hiperactivitate. Diferenţa dintre tulburarea bipolară de gradul I şi cea de gradul II este aceea că pacienţii care suferă de cea din urmă nu experimentează episoade maniacale.

„Acum iau medicamente care par a fi destul de bune. Nu îmi dau stări de somnolenţă sau de oboseală. Găsirea unui echilibru adecvat este cel mai important pas. Multă vreme am crezut că sufăr de tulburări ale somnului. Munceam extrem de mult, eram irascibilă şi mi-era mereu teamă să nu-i dezamăgesc pe ceilalţi. S-a dovedit că de fapt experimentam o formă de manie, iar în final m-am lovit de un zid. Cred că episoadele mele depresive erau caracterizate printr-o energie scăzută, mă sim'eam foarte singură, tristă şi vinovată“, a precizat artista.

Mariah Carey, mama gemenilor de şase ani Monroe şi Moroccan, a explicat şi motivul pentru care a decis să vorbească public despre lupta ei: „Acum sunt într-un moment foarte bun al vieţii mele, mă simt confortabil să vorbesc despre lupta pe care o duc cu tulburarea bipolară. Sper că putem înlătura stigmatizarea oamenilor care trec prin aşa ceva, pentru a nu mai fi nevoiţi să lupte singuri. Te poate izola incredibil de mult. Nu trebuie ca această afecţiune să te definească, iar eu refuz să-i permit să mă definească sau să mă controleze.“

În 2001, Mariah Carey a fost supusă unui tratament psihiatric după o cădere nervoasă şi o încercare de sinucidere, pe care reprezentantul artistei a negat-o la momentul respectiv.

Mariah Carey este una dintre cele mai apreciate cântăreţe de pop şi R&B din lume, potrivit biografiei News.ro. A devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, şi-a schimbat stilul, introducând elemente hip-hop în piesele sale, iar popularitatea ei a început să scadă în 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele ei au fost vândute în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.