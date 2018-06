Lily Allen a dezvăluit că a fost abuzată sexual de un om important din industrie şi este obligată să lucreze cu el: „Nimeni nu m-a ajutat, el aduce mai mulţi bani“

Într-un interviu recent pentru ziarul „i“, cântăreaţa Lily Allen a sugerat că îi este greu să vorbească despre lucrurile care i s-au întâmplat pentru că întreaga poveste este muşamalizată de casa de discuri care o reprezintă.

„Mi s-au întâmplat nişte lucruri despre care nu mă simt confortabil să vorbesc deoarece implică multe persoane cu care lucrez. Oameni care deţin controlul asupra unor lucruri care mă pot afecta“, a mărturisit vedeta, citată de Daily Mail

Allen a precizat şi că a realatat incidentul însă nimeni nu a ajutat-o: „La fel ca Rose McGowan (prima actriţă care l-a acuzat public de viol pe producătorul de film Harvey Weinstein – n.r.), le-am spus oamenilor din jurul meu ce mi s-a întâmplat, inclusiv unor femei, şi nimeni nu a făcut absolut nimic.“

Cântăreaţa, mamă a doi copii, a precizat că nu va reuşi niciodată să scape de agresorul ei pentru că se bucură de o influenţă mare în industrie: „Casa mea de discuri are o listă de priorităţi şi aproape toate au legătură cu persoana care m-a agresat. Ştiu ce se va întâmpla. Ei vor încerca să scape de mine, pentru că el valorează mai mult, le aduce mai mulţi bani. În film sau în televiziune, poţi alege să nu mai lucrezi niciodată cu o astfel de persoană. Poţi chiar să te muţi din Londra în Los Angeles. În muzică nu ai cum să faci acest lucru. Este acelaşi grup de oameni pe ambele maluri ale Atlanticului şi este inevitabil, pentru că vorbim de contracte care se întind pe 15 ani.“

În acelaşi interviu, Lily Allen a vorbit şi despre lupta cu drogurile şi alcoolul de la începutul carierei: „Consumam cantităţi mari de droguri la început. Am început să şi beau, iar după o vreme mi-am dat seama că nu mai luam droguri, dar beam singură câte o sticlă de vodcă pe zi.“

Artista a mărturisit că nici atunci nu i-a fost cineva alături pentru a o ajuta şi a o convinge că îşi face rău: „Chestia este că dacă ai nevoie de o pauză pentru a te trata, înseamnă că toată lumea pleacă acasă şi nu se mai produc bani. Aşa că nu e în interesul nimănui să-ţi spună că trebuie să te opreşti, că îţi faci rău şi ai nevoie de o pauză.“

Lily Rose Beatrice Allen, născută pe 2 mai 1985, la Londra, este cântăreaţă, actriţă şi prezentatoare de televiziune. Şi-a început cariera muzicală în 2002, iar debutul discografic a avut loc în 2006, cu „Alright, Still/. Acestuia i-au urmat două albume, „It's Not Me, It's You“ (2009) şi „Sheezus“ (2014). În luna iunie va lansa cel de-al patrulea album, „No Shame“, şi a anunţat că scrie un volum de memorii „şocant şi brutal“ pe care plănuieşte să îl publice în perioada Crăciunului.