Katy Perry şi Orlando Bloom s-au despărţit după un an de relaţie: vedetele au confirmat zvonurile după ce au venit separat la gala premiilor Oscar 2017

Katy Perry şi Orlando Bloom au avut o relaţie timp de un an

Deşi au părut foarte apropiaţi la petrecerile care au avut loc după gala premiilor Oscar de duminică, în ciuda zvonurilor că s-au despărţit, cuplul a dat marţi o declaraţie de presă confirmând speculaţiile, potrivit Mirror

„Înainte ca zvonurile sau minciunile să scape de sub control, vă confirmăm că Orlando şi Katy au decis, cu respect şi iubire, să ia o pauză în această perioadă“, se afirmă în comunicatul de presă.

Zvonurile despre despărţirea cuplului au apărut după ce Katy Perry şi Orlando Bloom au mers separat pe covorul roşu de la gala premiilor Oscar. Cu toate acestea, cei doi s-au fotografiat împreună şi păreau a fi în relaţii bune la after-party-ul organizat de Vanity Fair după gala premiilor Oscar 2017.

FOTO Dave M. Benett/VF17/WireImage

Cu toate acestea, surse apropiate starurilor au declarat că relaţia lor nu s-a terminat în termeni străluciţi.

„Nu mult după Halloween, Orlando le-a mărturisit prietenilor că a decis să încheie relaţia. El a spus că nu este pregătit să se căsătorească şi să aibă copii“, a spus o sursă pentru „ In Touch Weekly Magazine “.

De cealaltă parte, apropiaţii cântăreţei, au dezvăluit pentru publicaţia americană că ea a fost cea care a pus capăt relaţiei: „Ea a spus că au drumuri diferite şi oricât de mult l-ar plăcea, este timpul să meargă mai departe“.

Katy Perry a fost căsătorită cu actorul de comedie Russell Brand în perioada 2010 - 2012. Orlando Bloom a fost căsătorit în perioada 2010 - 2013 cu modelul Miranda Kerr, cu care are un fiu, Flynn, născut pe 6 ianuarie 2011.

Katy Perry a devenit celebră cu o serie de piese pop foarte populare, precum „Teenage dream“, „Firework“, „California Gurls“, „E.T.“, „Hot N Cold“ şi „I Kissed a Girl“, extrase de pe albumul ei de debut „One Of The Boys“ din 2008 şi de pe albumul „Teenage Dream“ din 2010.

Orlando Bloom, care a putut fi văzut în filme precum „Elicopter la pământ!/ Black Hawk Down“ (2001), „Troia/ Troy“ (2004), „Regatul Cerului/ Kingdom of Heaven“ (2005) şi „Cei trei muschetari/ The Three Musketeers“ (2011), este cunoscut mai ales pentru rolul elfului Legalas din trilogiile „Stăpânul inelelor“ şi „Hobbitul“. Starul britanic a jucat şi în franciza foarte profitabilă „Piraţii din Caraibe“, alături de Johnny Depp.