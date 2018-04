Kanye West scrie o carte de filosofie şi se compară cu Stephen Hawking. „Cred că suntem asemănători. El îşi modifica ideile şi teoriile tot timpul“ FOTO

Kanye West a făcut acest anunţ în cadrul unui interviu recent cu designerul Axel Vervoordt pe care l-a realizat pentru The Hollywood Reporter.

„Scriu o carte de filosofie intitulată «Break The Simulation». Am această filosofie – sau să spunem că este doar o idee, pentru că uneori cuvântul «filosofie» sună prea dur. Am o idee despre fotografii, despre oameni obsedaţi de fotografii – acestea te scot din prezent şi te transportă în trecut sau în viitor“, a spus Kanye West, scrie nme.com, citat de News.ro.