Helen Mirren a impresionat pe covorul roşu la Cannes, dar a avut parte şi de un moment neplăcut: actriţa a căzut la finalul unui interviu FOTO

Născută pe 26 iulie 1945 la Londra, Helen Lidia Mirren este una dintre cele mai bune actriţe ale generaţiei sale, cu un palmares impresionant de premii şi nominalizări la cele mai gale din industria cinematografică. A primit o statuetă Oscar, un Glob de Aur şi un premiu BAFTA la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii din filmul „Regina/ The Queen“ (2006). A mai câştigat un Glob de Aur pentru rolul din filmul TV „Losing Chase“.

De asemenea, a mai fost nominalizată la Oscar pentru rolurile din „The Last Station“ (2009), „Gosford Park“ (2001) şi „The Madness of King George“ (1994), în timp ce la Globurile de Aur a primit alte zece nominalizări.

Între alte filme în care Helen Mirren a avut apariţii notabile se numără „Cal“ (1984), care i-a adus premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes, „The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover“ (1989), „O lecţie pentru profa de istorie/ Teaching Mrs. Tingle“ (1999), „Calendar Girls“ (2003), „Hitchcock“ (2012) şi „Război în bucătărie/ The Hundred-Foot Journey“ (2014).

Helen Mirren este căsătorită de peste două decenii cu regizorul Taylor Hackford (72 de ani) şi nu are copii.