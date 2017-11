George Clooney, despre apariţiile tot mai rare în filme: „Nu mai sunt cel care cucereşte toate femeile. Zilele mele de actorie sunt pe sfârşite“ FOTO

George Clooney (56 de ani) a explicat, într-un interviu pentru publicaţia Sunday Times, că zilele sale de actor la Hollywood sunt în scădere, dar acest lucru nu-l afectează în niciun fel, actorul concentrându-se pe viaţa de familie şi bucurându-se de o avere impresionantă.

„Adevărul este că am jucat pentru o perioadă extrem de lungă şi, ştiţi, am 56 de ani....Nu mai sunt tipul care cucereşte toate femeile...N-ar trebui, de fapt, să mai fiu tipul care cucereşte toate femeile“, a declarat celebrul actor, potrivit publicaţiei Today.com.

Mai mult, Clooney a explicat şi faptul că nu are neapărată nevoie de alte contracte, care să-i aducă un venit în plus, mai ales că, în luna iunie, a vândut compania de tequilla Casamigos, pentru un miliard de dolari.

„Dar, uite, de exemplu, dacă cineva mi-ar oferi un rol ca cel al lui Paul Newman în «The Verdict», m-aş băga. Dar nu mai există astfel de propuneri. Din actorie obişnuiam să-mi plătesc chiria, dar mi-am vândut compania de tequilla pentru un miliard de dolari. Nu am nevoie de bani“.





George Clooney FOTO AFP

De asemenea, cecul de un miliard de dolari îi asigură actorului dreptul de a fi mai selectiv în ceea ce priveşte rolurile pe care le acceptă şi „puterea de a lupta pentru filmele pe care vrea cu adevărat să le facă“.

„Dacă vă uitaţi la ceea ce am făcut în ultimii 15 ani, ei bine, multe dintre filme nici nu s-ar fi făcut dacă nu m-aş fi luptat eu pentru ele. Nimeni nu intenţiona să facă «Good Night and Good Luck», «Michael Clayton» sau «Up in the Air» şi m-am luptat să fie realizate“, a declarat Clooney.

În plus, actorul mărturiseşte că nu este nicio ruşine în a realiza diferite reclame, de exemplu, cu scopul de a-şi mai asigura un venit: „Obişnuiam să fac reclamă la cafea“.

Acum, starul se dedică vieţii de familie, mai ales că, în luna iunie a acestui an, a devenit tată de gemeni (Alexander şi Ella). În 2015, la Veneţia, George Clooney (56 de ani) s-a căsătorit cu Amal Clooney (39 de ani), o avocată de origine libaneză specializată în drepturile omului, care a fost desemnată, în 2014, cea mai fascinantă persoană din lume , de către celebra prezentatoare de televiziune Barbara Walters, şi cea mai influentă femeie din Londra, potrivit unui top întocmit anual de editorii de la „Evening Standards“.

Unul dintre cei mai cunoscuţi actori americani la nivel mondial, George Clooney a câştigat două premii Oscar, unul la categoria Cel mai bun actor în rol secundar , pentru rolul din „Syriana“(2006), şi un altul pentru Cel mai bun film , ca producător al peliculei „Argo“ (2013). Pe lângă implicarea majoră în industria cinematografică, Clooney s-a dedicat şi unor cauze umanitare.





George Clooney şi soţia lui, avocata Amal Clooney FOTO Getty Images