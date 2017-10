Episodul Carpool Karaoke cu Chester Bennington, filmat cu doar câteva zile înainte ca solistul Linkin Park să se sinucidă VIDEO

Clipul de 23 de minute a fost publicat pe pagina de Facebook a trupei Linkin Park şi a fost deja vizionat de peste şase milioane de persoane în doar o zi.

Chiar în debutul filmării este afişat mesajul: „Cu binecuvântarea familiie lui Chester şi a colegilor săi, împărtăşim acest episod în memoria lui Chester.“ Episodul a fost filmat pe 14 iulie, cu şase zile înainte ca artistul să fie găsit mort în locuinţa sa din California.

În înregistrare, Chester Bennington poate fi văzut râzând şi cântând alături de gazda show-ului, comediantul Ken Jeong, şi de colegii săi de trupă, Mike Shinoda şi Joe Hahn.





Grupul se plimbă cu maşina prin Los Angeles şi interpretează câteva dintre hit-urile trupei Linkin Park – „Numb“, „In the End“ şi „Talking To Myself“. Solistul este foarte vesel şi, la un moment dat, chiar încearcă să-l înveţe pe realizator cum să-i imite timbrul vocal unic, scrie The Telegraph. De asemenea, Chester

Linkin Park va concerta alături de mai multe trupe, printre care Blink 182 şi Korn, într-un concert-tribut care va avea loc la Hollywood Bowl, pe 27 octombrie.