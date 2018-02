Diane Kruger a vorbit despre scenele violente din „Inglourious Basterds“ în care Tarantino a strâns-o de gât VIDEO

După ce actriţa Uma Thurman (47 de ani) a povestit că la filmările pentru „Kill Bill“ din 2002 a suferit un grav accident, după ce a fost forţată de Quentin Tarantino să conducă o maşină cu viteză foarte mare, deşi nu voia, actriţa Diane Kruger (41 de ani), care a lucrat cu regizorul pentru filmul „Inglourious Basterds“ (2009), vine cu lămuriri despre propria experienţă de pe platourile de filmare.





Reacţia a fost forţată de o serie de declaraţii mai vechi ale actriţei care au fost rostogolite în online în contextul metodelor de lucru ale lui Tarantino.





În 2009, Kruger a dezvăluit că regizorul este cel care a strangulat-o într-una dintre cele mai violente scene din „Inglourious Basterds“.





„Partea amuzantă este că acelea sunt mâinile lui Quentin. E foarte ciudat să fii strangulat de regizor. Dar Quentin a susţinut că Critoph Waltz nu o va face cum trebuie, ori va fi prea puţin, ori prea mult“, spunea Kruger în 2009.



Acum, după ce declaraţia a fost scoasă din nou la lumină, actriţa a postat un mesaj pe Instagram în care descrie experienţa de a colabora cu apreciatul regizor ca fiind „o pură bucurie“, potrivit The Independent.

„În lumina ultimelor acuzaţii făcute de Uma Thurman împotriva lui Harvey Weinstein şi împotriva lui Quentin Tarantino, în care descrie teribila experienţă de la filmările pentru «Kill Bill», numele meu a fost menţionat în numeroase articole de presă privind scena în care eram strânsă de gât în «Inglorious Basterds»“, a declarat Diane.

Actriţa a ţinut să clarifice şi zvonurile privind controversata scenă din filmul regizat de Tarantino:

„Este un moment important şi inima mea se frânge pentru Uma şi pentru toate victimele agresiunilor sexuale şi ale abuzului. Sunt alături de voi. În orice caz, aş vrea să spun că experienţa mea de lucru cu Quentin Tarantino a însemnat pură bucurie. M-a tratat cu foarte mult respect şi nu a făcut niciodată abuz de putere şi nici nu m-a forţat vreodată să fac ceva cu care nu mă simţeam confortabil“, a subliniat actriţa.

„Quentin a intrat în rulota mea şi, ca orice regizor, nu voia să audă un refuz. Era furios pentru că îi pierdeam timpul. Dar eram speriată. El mi-a spus: «Îţi promit că maşina este perfect în regulă, iar drumul este drept. Trebuie să mergi cu 40 de mile pe oră, altfel părul nu îţi va sta cum trebuie şi o să te pun să repeţi scena». Am intrat într-o cutie a morţii. Scaunul maşinii nu era înşurubat corespunzător. Era un drum de nisip, nu unul drept“, a povestit actriţa pentru The New York Times.





Uma Thurman al[turi de Quentin Tarantino FOTO Guliver/Getty Images

După dezvăluirile actriţei, starurile de la Hollywood l-au pus la zid pe Tarantino , criticându-l în termeni duri pentru gestul său, reacţii pe care cineastul le-a descris drept isterice. Regizorul a comentat la rândul lui cele întâmplate, prezentându-şi propria versiune şi precizând că el însuşi a testat maşina pentru a se asigura că totul este în regulă, doar că ulterior planul s-a schimbat, iar actriţa a trebuit să conducă maşina pe partea cealaltă a şoselei, pe care Tarantino nu o verificase şi care, într-adevăr, prezenta unele denivelări.

„Dincolo de faptul că este unul dintre cele mai mari regrete ale carierei mele, este şi unul dintre cele mai mari regrete din viaţa mea. A fost îngrozitor să o privesc cum se zbate, mi-am amintit imediat de toate asigurările pe care i le-am dat. În calitate de regizor, uneori înveţi anumite lucruri prin greşeli groaznice. Aceasta a fost una dintre cele mai îngrozitoare greşeli pe care le-am făcut.“

În acelaşi interviu, Uma Thurman a detaliat şi faptul că a fost agresată şi hărţuită sexual de producătorul de film Harvey Weinstein, cu care a lucrat la filmele „Pulp Fiction“ şi „Kill Bill“, şi pe care îl învinuieşte pentru faptul că a ascuns dovezile accidentului, pentru ca ea să nu poată acţiona în instanţă compania de producţie pe care mogulul o deţinea, Miramax.