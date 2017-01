De ce fratele lui Carrie Fisher a adus cenuşa actriţei într-o urnă în forma unei pastile Prozac, la înmormântarea mamei lor FOTO

Todd Fisher şi-a făcut apariţia la ceremonia funerară a mamei sale, actriţa Debbie Reynolds, ţinând o urnă în forma unei pilule Prozac în care se afla cenuşa surorii sale, demonstrând simţul umorului de care dădea dovadă Carrie Fisher, inclusiv când venea vorba despre afecţiunile de care suferea, depresie şi anxietate.

„Cea mai de preţ avere a lui Carrie era o pastilă uriaşă de Prozac pe care a cumpărat-o în urmă cu mulţi ani. Îi plăcea la nebunie şi se afla în casa ei, iar Billie (fiica actriţei, n.r.) şi cu mine am spus că acela este locul în care ea ar vrea să stea“, a explicat el pentru Entertainment Tonight.

Carrie Fisher a murit, la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie, în urma unui stop cardiac. Ziua următoare, mama ei, actriţa Debbie Reynolds, a murit din cauza unui atac cerebral la vârsta de 84 de ani.

Todd Fisher a ţinut cenuşa actriţei Carrie Fisher într-o urnă în forma unei pilule Prozac FOTO Hepta

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, „Star Wars: Trezirea Forţei“. S-a remarcat şi în alte filme, precum „Şampon/ Shampoo“ (1975), „Fraţii Blues/ The Blues Brothers“ (1980), „Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters“ (1986), „Vecinii/ The Burbs“ (1989) şi „Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally“ (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.

Născută pe 1 aprilie 1932, Debbie Reynolds a jucat roluri principale în comedii şi musicaluri importante de la Hollywood, în anii 1950 - 1960. La vârsta de 19 ani, a cunoscut succesul cu interpretarea sa din „Cântând în ploaie/ Singing in the rain“. În 1964, a primit o nominalizare la categoria cea mai bună actriţă în rol principal a premiilor Oscar, pentru musicalul „The Unsinkable Molly Brown“. În 2015, a primit din partea Screen Actors Guild premiul pentru întreaga carieră, înmânat de fiica ei. A jucat în peste 80 de filme artistice şi de televiziune. Debbie Reynolds s-a căsătorit în 1955 cu cântăreţul Eddie Fisher cu care a avut doi copii - Carrie şi Todd. Cuplul a divorţat în 1959, iar actriţa s-a mai căsătorit de două ori.