Catherine Zeta-Jones, mult mai rezervată în ultimele declaraţii despre acuzaţiile de hărţuire aduse soţului: „S-a întâmplat acum 30 de ani, cu mult înainte de mine“

La începutul acestei luni, actorul Michael Douglas a negat preventiv orice acuzaţie de hărţuire sexuală , după ce a fost informat de jurnaliştii de la „The Hollywood Reporter“ că vor publica un articol în care o scriitoare şi fostă angajată îi aduce acuzaţii de comportament sexual inadecvat.

De curând a apărut şi articolul incriminator, în care Susan Braudy dă detalii despre cele întâmplate în urmă cu 32 de ani , pe când era angajata starului american. Potrivit scriitoarei, Douglas făcea aluzii sexuale la adresa ei şi avea un limbaj indecent, iar la un moment dat chiar s-a atins în zonele intime în prezenţa ei.

Actriţa Catherine Zeta-Jones, care este căsătorită cu Michael Douglas de 18 ani, a vorbit despre sprijinul ei pentru mişcarea #MeToo, care ajută la eliminarea hărţuirii sexuale şi a insistat că nu ştie nimic despre presupusul incident, deoarece nu era căsătorită cu Douglas pe atunci.

Când a fost întrebată în cadrul apariţiei în emisiunea „The View“, de la ABC, dacă a susţinut decizia soţului de a nega preventiv acuzaţiile, Catherine Zeta-Jones a răspuns: „A trebuit să iasă să vorbească în numele a ceea ce crede. Sprijin această mişcare, Times Up, Me too, 110% şi mereu am făcut-o. Din momentul în care s-a deschis publicului, pentru că ştim cu toţii că se întâmplă de ani de zile şi nu numai în industria noastră, peste tot. Michael a ieşit cu acea declaraţie, a fost clar, a spus-o din inimă, a fost cinstit, deschis şi transparent. El trebuie să facă acum următorul pas şi să stabilească ce face din acest punct. Este o problemă pentru el, pentru că s-a întâmplat acum 30 de ani. A fost cu mult înainte de Catherine.“

Cu toate acestea, Zeta-Jones, care are doi copii cu Michael Douglar – Dylan (17 ani) şi Carys (14 ani), nu a avut de la bun început o poziţie atât de rezervată, declarând anterior că acuzaţiile împotriva soţului ei sunt „eronate şi false“ şi a spus că este „bucuroasă“ că Douglas a acţionat preventiv.

Ea a spus: „A fost foarte, foarte supărător. Asemenea lucru, care este eronat şi fals, ar lua pe toată lumea prin surprindere. Mă bucur că povestea fabricată a fost clarificată. A fost o acuzaţie iminentă şi sunt foarte fericită că Michael a făcut o mişcare preventivă. A fost ceva ce se presupune că s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă şi este neîntemeiat, deci Michael a trebuit să ia această poziţie.“