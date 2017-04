Cântăreţul Barry Manilow a anunţat, la vârsta de 73 de ani, că este homosexual şi are o relaţie de aproape 40 de ani: motivul pentru care a păstrat secretul

Veteranul industriei muzicale a recunoscut public că este gay, după decenii în care şi-a ascuns orientarea sexuală temându-se de reacţiile fanilor. Mai mult decât atât, Barry Manilow a dezvăluit că are o relaţie de aproape 40 de ani cu managerul său, Garry Kief, cei doi căsătorindu-se în urmă cu trei în casa pe care o deţin în Palm Springs, potrivit „The Guardian“.

Cântăreţul a făcu dezvăluirea în cadrul unui interviu acordat revistei „People“. „Sunt o persoană mai retrasă, aşa am fost întotdeauna“, a punctat Manilow.

„Am crezut că îmi voi dezamăgi fanii dacă ar afla că sunt gay. De aceea nu am făcut nimic în acest sens. Însă când oamenii au aflat că eu şi Garry avem o relaţie, au fost foarte fericiţi. Reacţiile au fost foarte frumoase şi le sunt recunoscător“, a declarat Barry Manilow.

Artistul a vorbit şi despre începutul relaţiei cu managerul său, pe care l-a cunoscut în 1978, la scurt timp după ce a cunoscut faima graţie unor piese precum „Mandy“ şi „Looks Like We Made It“.

„Am ştiut din prima clipă că vom fi împreună, sunt unul dintre norocoşi. Eram destul de singur înainte să-l întâlnesc“, a dezvăluit Manilow, povestind că la începutul relaţiei Kief voia să renunţe pentru că se gândea că nu va putea face faţă celebrităţii de care se bucură partenerul său. „Am urcat împreună într-o maşină după unul dintre concertele mele, iar oamenii au înconjurat automobilul şi au început să-l zguduie. Mi-a spus: «Nu pot face faţă. Nu e pentru mine». Mă bucur însă că a ales să rămână. E unul dintre cei mai inteligenţi oameni pe care i-am întâlnit în viaţa mea şi un tip grozav“, a povestit cântăreţul american.

În emisiunea „Entertainment Tonight“, Barry Manilow a precizat că nu intenţionase niciodată să facă publică relaţia lui cu Garry Kief: „Am fost împreună în toţi aceşti ani. Toată lumea ştie că noi doi facem o echipă. Toată lumea ştie că eu ştiu că ei ştiu. Aşadar, nu m-am gândit niciodată să vorbesc public despre asta. Sunt un tip foarte discret.“

Totuşi a fost convins să vorbească public despre orientarea sexuală după ce presa a speculat că ar fi gay şi a observat că „nu a apărut nici măcar o singură reacţie negativă.“

Barry Manilow, născut pe 17 iunie 1943, este un cântăreţ, textier, aranjor şi producător muzical american, a cărui carieră muzicală se întinde pe durata a peste cinci decenii. De-a lungul anilor a lansat numeroase piese de mare succes, precum „Mandy“, „Can't Smile Without You“ şi „Copacabana (At the Copa)“, iar albumele şi single-urile sale s-au vândut în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial.