Cântăreaţa Kelly Clarkson, criticată după ce a declarat că îşi „altoieşte“ copiii: „Părinţii mei mi-au dat câte o palmă la fund şi m-am descurcat bine în viaţă“

Într-un interviu acordat unui post de radio, Kelly Clarkson a recunoscut că îşi „altoieşte“ din când în când copiii, o fetiţă în vârstă de trei ani şi un băieţel de un an. „Ştiu că, în general, oamenii nu sunt de acord cu astfel de corecţii. Sigur că nu-mi lovesc tare copii, mă refer la mici altoiri“, a declarat cântăreaţa, citată de The Independent

Justificându-şi metoda, artista a precizat: „Părinţii mei mi-au mai dat câte o palmă din când în când şi m-am descurcat foarte bine în viaţă. Nu mă simt rău din cauza asta, aşa că aplic şi eu metoda.“

De asemenea, Clarkson a subliniat că evită să-şi atenţioneze cu palma micuţii în prezenţa altor persoane: „Este dificil când eşti în public, pentru că de regulă oamenii consideră că este greşit, dar mie nu mi se pare ceva în neregulă cu palma la fund. Pe fiica mea obişnuiesc să o avertizez: «Dacă nu încetezi imediat te voi lovi la fund. Este absolut ridicol ce faci!». Şi, sincer, a funcţionat. Nu mai face scene în public atât de des.“

Declaraţiile artistei nu au rămas fără ecou, fiind aspru criticată în mediul online de cei care cred că palma nu ar trebui să reprezinte sub nicio formă o metodă de disciplină a copiilor.

Kelly Clarkson a câştigat prima ediţie a concursului „American Idol“, în 2002, şi este considerată unul dintre cei mai de succes câştigători ai acestui show de televiziune. Graţie unor piese cu mare succes la public, precum „Since U Been Gone“ şi „My Life Would Suck Without You“, cântăreaţa a câştigat trei premii Grammy, inclusiv unul la categoria Cel mai bun album, pentru materialul discografic „Stronger“, lansat în 2011.





Într-o carieră de doar un deceniu, Kelly Clarkson a avut o ascensiune explozivă, lansând cinci albume de studio care s-au vândut în peste 20 de milioane de copii pe plan mondial şi a câştigat numeroase trofee muzicale prestigioase - trei premii Grammy, trei MTV Video Music Awards, 12 Billboard Music Awards şi patru American Music Awards.