Black Cube, agenţia care a spionat-o şi pe Kovesi, angajată de Weinstein să le intimideze pe femeile hărţuite sexual

”În urma unei întâlniri care a avut loc astăzi (luni, n.r.) consiliul de conducere al The Television Academy a votat pentru a îl exclude pe Harvey Weinstein din Academie pentru tot restul vieţii sale. Academia sprijină denunţarea hărţuirii în toate formele şi susţine toate persoanele care au fost afectate de această problemă. Conducerea Academiei găseşte exemplele date extrem de tulburătoare. Am luat legătura cu lideri din industrie şi împărtăşim cu ei răspunderea de a oferi decenţă şi respect la locul de muncă”, a transmis The Television Academy, pentru The Hollywood Reporter.

”Drept rezultat, aşteptăm o revizuire detaliată, care deja a început, a codului de conduită a membrilor The Television Academy. Suntem determinaţi să jucăm un rol în protejarea tuturor profesioniştilor din televiziune faţă de hărţuire, asigurându-ne că îşi pot desfăşura activitatea într-un mediu în care se simt în siguranţă”, mai arată The Television Academy.

Decizia acestei instituţii de a începe procesul de excludere a lui Harvey Weinstein vine după ce alte instituţii au hotărât să îl excludă pe producător. BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. În plus, consiliul Academiei de Film Americane a votat ”cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru. El a fost dat afară din rândul membrilor Sindicatului Regizorilor Americani (DGA).

Potrivit unei noi investigaţii publicate de The New Yorker, Weinstein a angajat compania Black Cube, condusă de agenţi ai Mossad, pentru a strânge informaţii despre Rose McGowan, care l-a acuzat de viol. Firma a angajat agenţi sub acoperire, unul dintre aceştia pozând drept activist pentru drepturile femeilor, pentru a o întâlni pe McGowan şi a obţine informaţii despre cartea pe care urma să o publice, scrie Variety.com.

Weinstein a angajat companiile Black Cube şi Kroll – o firmă de securitate, pentru a împiedica publicarea articolelor în The New Yorker şi The New York Times, care ofereau detalii despre decenii de acuzaţii de hărţuire sexuală.

Investigaţia publicată de The New Yorker oferă detalii şi despre David Boies, angajat la casa de avocatură Boies Schiller Flexner LLP, care a supravegheat cea mai mare parte a spionajului. Prin desfăşurarea unei asemenea anchete prin intermediul unei firme de avocatură aceasta poate fi protejată prin confidenţialitatea dintre avocat şi client. Boies a declarat pentru The New Yorker că acea înţelegere a fost ”o greşeală”.

Într-o declaraţie pentru The New Yorker, purtătoarea de cuvânt a lui Harvey Weinstein, Sallie Hofmeister, a acuzat publicaţia că scrie fără acurateţe şi lansează teorii ale conspiraţiei nebuneşti.

Potrivit anchetei The New Yorker, compania Black Cube a angajat şi un freelancer pentru a o contacta pe McGowan şi pe alte două femei care îl acuzau pe Weinstein, precum şi reporteri care investigau cazul.

Black Cube în România

Procurorii DIICOT au demarat, anul trecut, cercetări într-un dosar în care foşti agenţi Mossad sunt acuzaţi că au hărţuit-o şi intimidat-o pe Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA. Patru cetăţeni israelieni ar fi încercat să-i spargă acesteia adresa de mail, doi fiind arestaţi. „O încercare nereuşită de intimidare”, a declarat şefa DNA. Compania la care cei doi suspecţi sunt angajaţi spune că aceştia căutau fapte de corupţie comise de membrii Guvernului. Unul dintre cei doi israelieni arestaţi preventiv după plângerea de hărţuire depusă de fostul procuror Ioan Lascu, tatăl procurorului şef al DNA, ar fi colaborat cu anchetatorii în timpul audierilor şi le-ar fi oferit detalii despre demersurile sale, context în care s-a stabilit şi declinarea cazului către DIICOT, afirmă surse judiciare. Surse judiciare au afirmat, miercuri, pentru News.ro, că procurorii PICCJ au ”declanşat instantaneu cercetările” în cazul persoanelor acuzate de hărţuirea membrilor familiei procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Despre scandalul Weinstein

Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol. Weinstein, în vârstă de 65 de ani, susţine că orice relaţie sexuală a fost consimţită.

Producătorul a fost concediat din Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Bob. Harvey Weinstein a demisionat apoi din consiliul de conducere al companiei.

Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, i-au cerut prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.

Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat, pe 10 octombrie, că se desparte de producător, pentru „acţiunile sale de neiertat”.

Emmanuel Macron a spus că a început procedurile de retragere a Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare acordat în 2012 lui Harvey Weinstein.

Recentele acuzaţii de abuz sexual formulate la adresa lui Harvey Weinstein de actriţa Paz de la Huerta, care susţine că acesta a violat-o de două ori, ar putea duce la arestarea lui, au declarat pentru CNN surse apropiate investigaţiei. Mărturia ei se adaugă altor 93 de femei care au declarat că au fost hărţuite de producător. Dintre acestea, 14 spun că au fost violate de magnatul de la Hollywood.

Vineri, într-o conferinţă de presă, şeful detectivilor Poliţiei din New York, Robert Boyce, a apreciat drept credibil cazul actriţei Paz de la Huerta datorită capacităţii acesteia de a-şi aminti fiecare moment al agresiunii.

În afară de New York Police Department (NYPD), mai desfăşoară anchete în cazul Weinstein: Departamentul de poliţie din Los Angeles (LAPD), Beverly Hills PD şi Metropolitan Police din Londra (Scotland Yard).

Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Shakespeare in Love”.