Anne Hathaway dezvăluie că a trecut prin „experienţe de natură sexuală foarte urâte“ la Hollyood

„Am o carieră de 20 de ani şi am avut parte de câteva experienţe foarte, foarte urâte, dar am avut şi unele foarte bune – atât cu femei, cât şi cu bărbaţi“, a declarat actriţa într-un interviu pentru revista „Glamour“

Vedeta a precizat că situaţiile în care a fost pusă nu au fost la fel de groaznice precum ale altor femei de la Hollywood: „Deşi nu se compară cu poveştile atroce pe care alte femei le-au împărtăşit în ultimele luni, am avut experienţe negative pe platourile de filmare, unele de natură sexuală. Unele, la începutul carierei, altele mai recente – toate inacceptabile.“

Anne Hathaway a precizat şi că s-a alăturat mişcării Time’s Up, care sprijină victimele abuzurilor sexuale, pentru a se asigura că alte actriţe şi femei nu vor trece prin ce a trecut ea.

„Ca o femeie de 35 de ani care a experimentat dezechilibrul abuziv al lumii ştiu că vreau să fac parte dintr-o mişcare de schimbare. Ştiu că viaţa poate fi mult mai rea pentru alţii decât a fost pentru mine, dar presuspun că, la fel ca multe alte persoane care au suferit, vreau să-i protejez pe alţii, să-i feresc de lucrurile rele prin care am trecut eu“, a explicat Hathaway.

Actriţa a adăugat că dacă se doresc progrese, atunci toată lumea trebuie să muncească: „Dacă vrem să se producă o schimbare, trebuie să fim pregătiţi să ne simţim inconfortabil.“

Anne Hathaway a câştigat Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar datorită interpretării personajului Fantine din „Mizerabilii“, film regizat de Tom Hooper şi care i-a mai avut în distribuţie pe actorii Hugh Jackman, Russell Crowe şi Amanda Seyfried. Pe lângă „Mizerabilii“, Anne Hathaway a fost foarte apreciată pentru rolul din „Rachel se mărită/ Rachel Getting Married“, de Jonathan Demme, pentru care a primit şi prima nominalizare la premiile Oscar, în 2009. De asemenea, a mai jucat în „Diavolul se îmbracă de la Prada/The Devil Wears Prada“ (2006) şi în „Brokeback Mountain/ O iubire secretă“ (2005). În 2010, a putut fi văzută pe marile ecrane în „Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs“, în care a jucat alături de Jake Gyllenhaal, dar şi în animaţia „Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland“, de Tim Burton. În 2011 şi în 2014, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes „Rio“ şi în continuarea lungmetrajului, „Rio 2“. Hathaway a jucat şi în SF-ul de mare succes „Interstellar: Călătorind prin univers/ Interstellar“, de Christopher Nolan, iar în 2015 a putut fi văzută în „Internul/ The Intern“, alături de Robert DeNiro.

În curând, actriţa va putea fi văzută în „Ocean's 8“.