Alexandra Dinu vorbeşte despre mutarea la Los Angeles, sărutul cu Adrien Brody şi presiunea de la Hollywood: „Am avut o perioadă foarte grea“ FOTO

În interviul acordat revistei „Elle“, Alexandra povesteşte pentru prima dată despre hotărârea de a părăsi Italia pentru a începe o viaţă nouă tocmai la Hollywood. De atunci, a jucat deja alături de Pierce Brosnan şi Dave Bautista în thriller-ul „Final Score“ şi împreună cu John Malkovich, Antonio Banderas şi Adrien Brody în thriller-ul „Bullet Head“, denumit iniţial „Unchained“.



Alexandra Dinu: „Nu am plecat în America în căutarea rolului vieţii“

„Căutam, într-un mod sau altul, o renaştere. Acest lucru se întâmpla după o perioadă foarte grea. Fiul meu, Mario, suferise două operaţii la inimă, timp în care i-am acordat toată atenţia. Au fost doi ani în care am anulat tot, practic m-am anulat pe mine, iar la finalul lor m-am regăsit foarte obosită şi confuză. Oricum, eu am fost întodeauna adepta schimbărilor şi orice schimbare este o evoluţie pentru mine. Nu am plecat în America în căutarea rolului vieţii. Acesta poate veni de oriunde acum pentru că nu mai există graniţe în cinematografie. America este, pur şi simplu, doar o nouă etapă din viaţa mea“, spune Alexandra Dinu.





Şedinţa foto pentru pictorialul revistei „Elle“ a fost realizată de Michael Groeger pe un circuit de curse din apropiere de Milano, actriţa apărând alături de două maşini Aston Martin.



„Senzaţia iniţială a fost că Los Angeles îţi poate mânca sufletul“

„E o diferenta culturală extrem de mare între Europa şi America, iar în L.A. există o superficialitate chiar mai mare decât în alte oraşe din Statele Unite; aici totul este bazat pe «Star System». Trăind aici am realizat că această diferenţă culturală este mult mai mare decât mi-o imaginasem. Senzaţia iniţială a fost că acest oraş îţi poate mânca sufletul. Oamenii sunt mai puţin profunzi în modul de a gândi şi în relaţiile interumane. În lumea filmului, presiunea este foarte mare şi este foarte mult dezechilibru“, a spus Alexandra despre cultura americană.

Succesul la Hollywood nu s-a lasat îndelung aşteptat, iar în perioada următoare Alexandra va apărea în două producţii importante, în care joacă alături de actori de renume precum Adrien Brody şi Pierce Brosnan. Alexandra Dinu este singurul nume feminin din distribuţia peliculei „Bullet Head“, în care joacă alături de Adrien Brody, John Malkovich şi Antonio Banderas. Producţia va avea premiera mondială în luna decembrie şi conţine chiar o scenă în care Alexandra Dinu se sărută cu Adrien Brody.

Alexandra Dinu, despre Adrien Brody

„Adrien e un suflet frumos, o persoană specială. Mi-a placut la nivel uman foarte mult. Îl admiram ca actor înainte de a juca împreună, însă m-am bucurat să-l descopăr ca om. E profund, un artist în adevăratul sens al cuvântului. În scenariul de la „Bullet Head“ există şi o scenă de sărut, pentru că este vorba despre o poveste de dragoste. Am avut însă timp să discutăm, să vorbim despre rol, chiar să ne cunoaştem cu câteva zile înainte, iar pe set totul a decurs foarte bine“, povesteşte Alexandra.

Rolul din „Final Score“, cel mai greu de până acum

Actriţa a mai spus că cel mai dificil rol din carieră i s-a părut cel din thriller-ul „Final Score“, în care joacă alături de Dave Bautista şi Pierce Brosnan şi care va avea premiera în anul 2018.

„Personajul meu din acest film este total diferit de tot ceea ce am jucat până acum: face parte dintr-un grup de criminali, este o persoană crudă şi violentă, iar pentru a intra în pielea personajului am învăţat tehnici de luptă Krav Maga vreme de trei luni. Am filmat o lună la Londra, iar filmările în sine au fost foarte solicitante fizic şi psihic, s-a filmat doar noaptea. În acea perioada, noaptea devenise zi, iar ziua noapte, fapt ce a avut un impact puternic asupra mea. Acest rol m-a marcat mai mult decât tot ce am jucat până acum.“