A murit Mary Tyler Moore. Cele mai frumoase citate ale legendarei actriţe: „Nu poţi fi curajos dacă ţi s-au întâmplat numai lucruri minunate“

Mary Tyler Moore, cunoscută pentru rolul unei soţii neconvenţionale din sitcomul „The Dick Van Dyke Show“ şi pentru cel al unei feministe novice din emisiunea „The Mary Tyler Moore Show“, a murit miercuri în prezenţa rudelor, prietenilor şi a soţului ei, medicul S. Robert Levine, în reşedinţa sa din Greenwich, Connecticut. „O actriţă revoluţionată, producător şi un militant pasionat pentru Fundaţia de Cercetare a Diabetului pentru Minori, Mary va fi amintită ca un vizionar neînfricat care a transformat lumea cu zâmbetul ei“, a declarat Mara Buxbaum, agentul de presă al actriţei.

Mary Tyler Moore s-a născut la New York, dar s-a mutat cu familia în Los Angeles pe când avea vârsta de opt ani. Şi-a început cariera în showbiz ca dansatoare, la vârsta de 17 ani, notează News.ro.

Mary Tyler Moore a debutat în televiziune în anii ‘60, într-o perioadă în care cele mai multe dintre actriţele distribuite în roluri principale interpretau femei tradiţionale, soţii şi mame care nu lucrau şi stăteau acasă. Laura Petrie, personajul ei din sitcomul „The Dick Van Dyke Show“, s-a îndepărtat de acest stereotip şi obişnuia să exclame „Oh, Rob!“ în momentele sale de exasperare, spre deliciul telespectatorilor americani. De asemenea, Mary Tyler Moore a preferat să poarte în acel sitcom pantaloni eleganţi, refuzând clasicele rochii ample şi coafurile în stilul Jacqueline Kennedy, specifice anilor ‘60.

Show-ul ei – „The Mary Tyler Moore Show“, în care a interpretat rolul unei feministe novice - şi „The Dick Van Dyke Show“ s-au numărat printre cele mai populare producţii de televiziune din acea epocă.

Întrebată de CNN în anul 2002 dacă personajul ei din „The Mary Tyler Moore Show“ era o feministă, Moore nu a ezitat: „Nu era agresivă în această privinţă, dar cu siguranţă este o feministă. Scenariştii nu au uitat niciodată asta.“

„În primul rând, Mary a fost o femeie de afaceri şi şi-a condus producţia frumos. Ea era şefa şi, chiar dacă nu întotdeauna voiai să faci lucrurile în stilul ei, nu uitai nici măcar pentru o secundă că ea e la conducere“, mărturisea şi regizorul producţiei, Alan Rafkin, în autobiografia sa.

Mary Tyler Moore a fost nominalizată şi la premiul Oscar în 1981 pentru evoluţia sa din filmul „Ordinary People“, în care a interpretat un personaj extrem de diferit faţă de rolurile sale din televiziune – o femeie foarte sobră, care depune eforturi mari pentru a trece peste tentativa de suicid a fiului ei în vârstă de 18 ani.

Pe parcursul carierei sale, Mary Tyler Moore a fost recompensată cu numeroase trofee şi distincţii, inclusiv cu şapte premii Primetime Emmy şi trei Globuri de Aur.

Artista americană a susţinut numeroase proiecte de caritate şi diverse cauze politice, implicându-se în special în lupta pentru drepturile animalelor şi contra diabetului zaharat de tip 1. A fost diagnosticată cu această afecţiune în timpul filmărilor de la primele sezoane ale sitcomului „The Mary Tyler Moore Show“ şi a trebuit să lupte şi contra alcoolismului, despre care a scris în primul dintre cele două volume de memorii ale sale. În mai 2011, a suportat o intervenţie pe creier pentru extirparea unui meningiom benign.

„Aş dori ca oamenii să-şi amintească de mine ca de cineva care a făcut diferenţa în viaţa animalelor“, declara artista într-un interviu din anul 1997.

În amintirea artistei care „a transformat lumea cu zâmbetul ei“ vă prezentăm câteva dintre cele mai inspiraţionale citate ale sale:

„Orice ar fi e în regulă pentru că este ceea ce este. Nu căuta perfecţiunea. Nu fi prea aspru cu tine. Şi vei fi mult mai plăcut pentru cei din jurul tău.“

„Nu poţi fi curajos dacă ţi s-au întâmplat numai lucruri minunate.“

„Asumă-ţi riscuri, fă greşeli. Aşa creşti. Durerea îţi hrăneşte curajul. Trebuie să ai eşecuri pentru a învăţa ce înseamnă să fii curajos.“

„Am avut faima şi bucuria de a-i face pe ceilalţi să râdă – acestea sunt daruri.“

„Uneori trebuie să ajungi să cunoşti o persoană cu adevărat bine pentru a realiza că sunteţi cu adevărat străini.“

„Bunicul meu a spus într-o zi, după ce m-a privit ore în şir cum mă jucam: «Copilul ăsta o să ajungă fie pe scenă, fie în închisoare». Din fericire, am ales calea uşoară.“

„Sunt o femeie cu experienţă, am trăit...ei bine, poate că nu am trăit, dar am fost prin apropiere...“