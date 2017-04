15 actori de la Hollywood cu origini româneşti

Am văzut în marile filme de la Hollywood nume precum Marcel Iureş şi Maia Morgenstern, iar mai nou Sebastian Stan. Dar, unii dintre cei mai cunoscuţi actori din „Cetatea filmului“ au rădăcini româneşti. Iată, mai jos, o listă a acestora, selectaţi de positivenewsromania.com.

Wynona Ryder

Numele complet al actriţei este Winona Laura Horowitz. Originile româneşti le-a dobândit din partea tatălui ei. Familia ei a emigrat din Rusia şi România către Statele Unite ale Americii.

Lauren Bacall

Lauren Bacall s-a născut în New York, dar familia ei provine din Polonia, Franţa, România şi Germania. Actriţa a fost măritată cu Humphrey Bogart şi a primit un premiu Oscar pentru rolul din filmul „The mirror has two faces“.

Natalie Portman

Natalie Portman s-a născut în Israel, dar străbunica din partea tatălui era din România. Se pare că străbunica vedetei a fost spion al britanicilor în timpul celui De-al Doilea Război Mondial.

Rosemary Harris

Cunoscută pentru rolul bunicii personajului Peter Parker, din filmul „Spiderman“, Rosemary Harris îşi are rădăcinile într-o familie de boieri din Muntenia, graţie bunicii ei.

Nadia Grey

Nadia Grey s-a născut în 1923, la Bucureşti. Tatăl ei a emigrat din Rusia în România, iar mama ei avea origini româneşti. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial, actriţa a fost nevoită să fugă din Româmnia. A jucat în filme precum „Dolce Vita“, de Federico Fellini.

Dustin Hoffman

Părinţii lui Dustin Hoffman au fost evrei de origine română, care au părăsit România în 1937. „Sunt un evreu român“, a declarat chiar el.

Harvey Keitel

Harvey Keitel se trage dintr-o familie cu origini din Polonia şi România. De altfel, mama lui s-a născut în Brăila. A jucat în filme precum „Rservoir Dogs“ şi „Taxi Driver“.

Edward G. Robinson

Actorul s-a remarcat în roluri ale unui gangsteri, în filmele anilor 1940. S-a născut în Bucureşti şi a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1903.

Johhny Weissmuller

Este cunoscut pentru că a interpretat primul rol Tarzan din istorie. S-a năcut la Timişoara, în 1904.

Béla Lugosi

Este cunoscut pentru că l-a interpretat pe Dracula în primul film dedicat personajului. S-a născut la Lugoj.

Elsa Pataky

Mama actriţei este din România, iar Elsa e capabilă să vorbească fluent atât limba română, cât şi limba spaniolă.

Barbara Bach

Barbara Bach a jucat rolul fetei Bond în filmul „The spy who loved me“ şi a fost căsătorită cu Ringo Starr. Bunica ei este din România.

Sylvia Sydney

A jucat alături de nume precum Spencer Tracy, Gary Cooper şi Humphrey Bogart. Mama ei s-a născut în Bacău.





Fran Drescher

Fran Drescher a devenit cunoscută pentru rolul din sitcome-ul „The Nanny“. Străbunica ei, Yetta, s-a născut în Focşani.

Stan Lee

Părinţii lui Stan Lee au fost evrei născuţi în România, care au imigrat în Statele Unite ale Americii.