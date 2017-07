13 celebrităţi care au renunţat la cariera de la Hollywood pentru joburi obişnuite

1. Jack Gleeson Jack Gleeson este celebru pentru rolul lui Joffrey Baratheon din „Game of Thrones“. După ce băiatul regelui a fost ucis în 2014, Gleeson a decis să se retragă din actorie şi să se întoarcă la studiile sale.



2. Kevin Jonas În timp ce fraţii săi, Nick şi Joe Jonas, şi-au continuat carierele în actorie şi muzică după ce formaţia lor The Jonas Brothers s-a destrămat, Kevin a devenit antreprenor şi a început o afacere în construcţii. Kevin este căsătorit de 8 ani şi are două fetiţe.





3. Amanda Bynes

După ce a apărut în serialele pentru copii „All that“ şi „The Amanda Show“ de la Nickelodeon, Amanda Bynes părea să aibă o carieră promiţătoare în faţă. A mai jucat ulterior în filmele „She’s The Man“, „What a Girl Wants“ şi „What I Like About You“, iar ultimul său rol a fost în „Easy A“ (2010), unde a jucat alături de Emma Stone. Apoi, Amanda Bynes a ieşit din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe o carieră în designul de modă.

4. Charlie Korsmo

Charlie Korsmo a apărut alături de Robin Williams şi Dustin Hoffman în rolul lui Jack din filmul „Hook“ al lui Steven Spielberg şi în „Can’t Hardly Wait“. După aceea, Korsmo s-a retras din actorie şi s-a înscris la Facultatea de Drept Yale înainte de a deveni profesor de drept.





5. Danny Lloyd

Danny Lloyd l-a jucat pe Danny Torrance, fiul îngrijitorului hotelului Overlook, în „The Shining“. Lloyd a renunţat la actorie în 1982, iar în 2007 a devenit profesor de Biologie în Elizabethtown, Kentucky.





6. Gene Hackman

Hackman a încetat să mai joace în 2004, după ce a apărut alături de Ray Romono în „Welcome to Mooseport“. A devenit autor şi a scris mai multe romane istorice de ficţiune.

7. Peter Ostrum

Interpretarea lui Charlie în „Willy Wonka şi Fabrica de Ciocolată“ a fost singurul rol al lui Peter Ostrum la Hollywood. După lansarea filmului, familia sa a cumpărat un cal, ceea ce a avut un impact mare asupra micului actor şi l-a determinat să renunţe la actorie pentru a urma studii veterinare. Acum este un veterinar specializat în cai şi vaci în New York.

8. Vanilla Ice Când Vanilla Ice nu a mai putut să câştige bani ca rapper, a lansat un site imobiliar care să-i ajute pe investitorii aspiranţi cum să cumpere case şi să facă bani.





9. Chris Owen

Vă amintiţi de „The Shermanator“ din comedia de succes „Plăcinta Americană/American Pie“, cel care se autoproclama „robot sexual sofisticat“, deşi tactica sa de agăţat lăsa de dorit? Chris Owen, cel care i-a dat viaţă personajului, este acum chelner într-un restaurant de sushi. Actorul a mai avut alte câteva roluri în filme, dar cariera sa actoricească a luat o întorsătură proastă la un moment dat.

10. Susan Boyle

În 2009, Susan Boyle a şocat pe toată lumea cu vocea sa la Britain’s Got Talent. A scos un album muzical care a devenit cel mai bine vândut album de debut al Marii Britanii din toate timpurile. A câştigat zeci de premii, dar a decis că nu este făcută pentru Hollywood şi a vrut să-şi trăiască restul vieţii ca o persoană normală care lucrează la o casă de pariuri din Scoţia.





11. Hallie Eisenberg

Când avea doar şase ani, gropiţele ei din obrăjori şi părul cârlionţat erau pe toate reclamele Pepsi. Ea a debutat în filmul „Paulie“ şi apoi a mai avut roluri în „Bicentennial Man“, „Insider“, „Beautiful“, „The Miracle Worker“ şi „The Goodbye Girl“. În 2010, ea a părăsit în cele din urmă industria şi s-a concentrat pe studii, înscriindu-se la Universitatea Americană din Washington D.C.





12. Mara Wilson

Mara Wilson era unul dintre copiii-vedetă ai anilor '90, după ce a apărut în filme precum „Mrs. Doubtfire“ şi „Matilda“. După aceea, se pare că şi-a dat seama că nu-i place viaţa actoricescă şi s-a retras pentru a scrie romane. În urma masacrului din Orlando, de anul trecut, în care 50 de persoane au fost împuşcate mortal într-un club de gay, Mara Wilson a mărturisit că este bisexuală.

13. Mackenzie Rosman

Mackenzie Rosman este celebră pentru rolul micuţei Ruthie Camden din serialul „7th Heaven/Al Şaptelea Cer“. După ce serialul s-a încheiat în 2007, ea a primit roluri mici în „Secret Life of the American Teenager“ şi „Ghost Shark“. Deoarece cariera ei nu a evoluat, la 18 ani a pozat pentru revista Maxim, încercând să-şi relanseze cariera. Cum nici asta nu a funcţionat, a părăsit total actoria şi a început să lucreze pentru organizaţia non-profit CureFinds, un grup care susţine cercetările în găsirea unui tratament pentru fibroza chistică.