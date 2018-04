„Universitate persecutată de Ministerul Educaţiei“, banner-ul afişat pe sediul Universităţii Bucureşti

Banerul imens a fost amplasat între două corpuri de clădire ale Facultăţilor de Chimie şi Geografie.

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a intrat în război cu rectorii marilor universităţi, care l-au acuzat că oferă bani „cu ură şi răzbunare“, nu în funcţie de performanţă, încălcând astfel orice etică academică şi, inclusiv, Legea Educaţiei.

Acuzaţiile vin după ce opt dintre cele mai cunoscute universităţi au rămas cu mai puţini bani, în urma repartizării cifrelor de şcolarizare, publicată de Ministerul Educaţiei. Universitatea Bucureşti va da în judecată ministerul.

Mai exact, din totalul celor 58 de universităţi de stat, opt (dintre care conducerea a cinci a criticat dur politicile PSD-ului) vor primi mai puţini bani pentru următorul an universitar, potrivit datelor publicate de Ministerul Educaţiei.

Cele mai multe dintre universităţile care au pierdut din numărul de locuri bugetate, şi, implicit, din finanţare pentru că banii se alocă per student, fac parte din Consorţiul „Universitaria“. Este vorba de Universitatea din Bucureşti (are mai puţin cu 60 de locuri), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (are mai puţin cu 25 de locuri) Academia de Studii Economice (are mai puţin cu 20 de locuri), Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj (care mai puţin cu 29 de locuri) şi Universitatea de Vest din Timişoara (mai puţin cu 10 locuri). Conducerile acestor instituţii au avut mai multe critici vizavi de modul în care guvernul PSD-ALDE manageriază domeniile Educaţiei şi Cercetării.

În plus, rectorii de la Universitatea din Bucureşti - Mircea Dumitru, Babeş-Bolyai - Ioan Aurel Pop, şi Universitatea de Vest din Timişoara - Marilen Pirtea au criticat şi individual guvernele PSD pentru incompetenţă.

Celelalte trei universităţi care au primit mai puţine locuri sunt: Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti (mai puţin cu 43 de locuri), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (mai puţin cu 15 locuri) şi Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă din Braşov (mai puţin cu 12 locuri).