Ce-au învăţat elevii din Elveţia despre Regele Mihai: „În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a făcut multe. Chiar a arestat un om rău în biroul său“

„Profesoara a spus că era cineva important şi că s-a bucurat de multă recunoştinţă, de exemplu din partea Americii“, răspunde un copil pe la vreo 12 ani întrebat de reporterul unei televiziuni.

„În timpul celui de al Doilea Război Mondial a făcut multe. Chiar- dacă am înţeles bine- a arestat un om rău în birou său“, a spus un alt tânăr, făcând referire la mareşalul Ion Antonescu, care a fost arestat în data de 23 august, ziua în care România a întors armele contra naziştilor.

Ce învaţă elevii din România despre Regele Mihai: „maxim trei fraze“

„Am 21 de ani şi am terminat liceul în anul 2015, la profilul de filologie, una dintre probele de la Bacalaureat fiind istoria. În patru ani de liceu pe care i-am făcut în oraşul meu natal, Brăila, am învăţat maxim trei fraze despre regele Mihai. Am învăţat că a fost regele României, că a fost moştenitorul lui Carol, şi că în `44, în timpul războiului, a întors armele şi a aliat România cu ruşii. Nu, nu ştiam că era regele României şi când eu eram licean. Cum poţi tu sistemule, să nu scrii un capitol despre regele Mihai, în cartea de istorie?“, se confesa un tânăr în data de 5 decembrie, ziua când a murit Regele Mihai.

„Astăzi pot spune că mă găsesc poate ruşinat că nu ştiu cine a fost regele Mihai, şi în timp ce trec prin primele trei pagini de Google şi prin toate secţiunile Wikipedia, îmi dau seama că nu sunt singurul. Sunt unul dintre zecile de mii de absolvenţi anuali ai sistemului de învăţământ românesc, care iese din şcoală aproape la fel de dezinformat, după ce a vânat prezenţe şi note timp de 12 ani. Dar am diplomă“, a mai scris acesta.

Lecţia despre Regele Mihai în regimul comunist: A plecat cu vagoane de aur

„Le-am spus copiilor că Regele Mihai a vândut, că a plecat cu vagoane de aur şi sărăcul nu a plecat. Dar aşa am fost învăţaţi. Şi, din păcate, cum am căzut eu în plasă au căzut mulţi. Şi astăzi sunt rătăciţi. Şi din cauza aceasta, noi nu l-am apărat atunci când a fost alungat, după Revoluţie. Şi regret enorm că dacă s-ar fi aşezat lucrurile aşa cum trebuia, pentru că abdicarea lui a fost ilegală, şi Constituţia din 1923 ar trebui să fie astăzi în viaţă, sigur, cu mici adăugiri şi cu rectificări pentru prezentul pe care îl trăim, dacă acest lucru ar fi fost posibil, eu vă garantez că aveam altă clasă politică“, a mărturisit un profesor de istorie.

