Sindicaliştii din învăţământ: Ministerul Muncii nu va acorda personalului din educaţie creşterile salariale promise

„Problema este că nu se aplică de la 1 iulie creşterea salarială, Oamenii din sistem sunt pesimişti cu această creştere de la 1 ianuarie. Este un simplu calcul matematic. Dacă am un salariu de 100 de lei şi îmi aplici o mărire de 50% , voi avea salariul de 150 de lei. Dar dacă eu am acum câştig 100 de lei şi îmi aplici 20%, am 120 de lei, iar când îmi aplici din nou o mărire de 30%, rezultă 156 de lei. Nouă aşa ni s-a promis”, a declarat pentru Adevărul, Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

,,Dacă în urma acestei modificări, oamenii din sistem vor dori să pichetăm, să protestăm, noi o vom face” a mai precizat acesta.

,,Noi nu discutăm despre promisiuni, ci despre un program de guvernare, care este aprobat printr-o hotărâre de guvern. Acesta spune clar că ar trebui să aibă loc două creşteri salariale. Dar pe proiectul legii salarizarii unitare vorbim de o singură creştere, cea de 50%. Dacă facem un simplu calcul, vedem că în proiectul legii salarizării unitare este stipulată o scădere cu aproximativ 6 % per total. Noi ne-am adresat în scris atât guvernului şi Ministerului Muncii, cât şi Preşedintelui Camerei Deputaţilor. Dorim ca în momentul în care se vor derula discuţiile pe legea cadru de salarizare să se îndrepte această greşeală” a comentat Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie, Spiru Haret.

Acesta a adăugat că în cadrul proiectul legii salarizării mai există şi alte necorelări:

,,Salariile directorilor de şcoli şi ale inspectorilor şcolari ar trebui să fie egale, lucru ce nu este specificat în lege. Mai este o problemă şi cu bucătarii din cantine, calificaţi, care primesc salarii mai mici decât personalul necalificat”

Potrivit articolului 37 (3) b, începând cu data de 1 ianuarie 2018 salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învăţământ, se vor majora cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.



Profesorii din România şi Bulgaria sunt cei mai prost plătiţi din Uniunea Europeană. Salariul unui dacăl debutant porneşte de la 1400 de lei net. Comparativ, în Ungaria, un profesor debutant câştigă 600 de euro pe lună, iar în Cehia sau Slovenia este plătit, în medie, cu 800 de euro.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a fost contactat de ziariştii de la Adevărul pentru a oferi o reacţie. Reprezentanţii Instituţiei nu au oferit un punct de vedere până în acest moment.