Ministrul Educaţiei: „Nu putem să introducem admiterea la liceu în condiţiile în care nu avem orientare şcolară“

"Nu cred că astăzi putem să introducem admiterea la liceu în condiţiile în care nu avem orientare şcolară. Nu vreau să dau exemplul altora, eu sunt tatăl unei fetiţe care este în clasa a VII-a, şcoala nu mi-a dat instrumentele necesare să văd către ce este pliată fetiţa mea. Vrea să meargă pe zona teoretică, tehnologie. Şcoala nu are încă instrumentele prin care părintele, alături de profesori, şi de elev la un moment dat, să identifice care este orientarea în şcoală. Nefăcând lucrul acesta, vin efectiv cu un criteriu total aleator — 'hai să dăm toţi admitere la liceul cel mai bun din Bucureşti, la cel mai bun profil', şi toţi iau nota 10. Şi constatăm că, de fapt, din cei care finalizează liceul 30 sau 40% nici nu fac o universitate pe domeniul pe care au mers la liceu. Susţin această admitere după ce am un criteriu clar de orientare şcolară a elevului alături de profesor şi părinte", a declarat pentru DC News, Liviu Pop.





Acesta a mai adăugat că încearcă să găsească soluţii pentru profesorii necalificaţi din sistemul de învăţământ.





"Trebuie să vedem cum îi calificăm pe profesorii necalificaţi de astăzi. Am mai spus şi repet — încă în sistemul de învăţământ avem profesori necalificaţi. Chiar dacă au terminat matematica şi predau istoria, că aşa le permite legea, sau chiar nu au nicio calificare. De aici trebuie să începem pentru că nu am văzut în niciun spital din România în care te-ai dus şi te-a operat un medic care nu e medic, care nu e specialist. Nu am văzut nicăieri un ortoped făcând o operaţie la ochi. (...) Avem profesor bun la matematică, dar nu avem profesor de desen în şcoala respectivă şi trebuie să facă profesorul de matematică desen", a spus Liviu Pop, subliniind că actul de educaţie va creşte atunci când în sistem vor fi peste tot profesori calificaţi.