Calendarul şcolar al primăverii 2017. Programarea vacanţelor şi a examenelor

Până la încheierea cursurilor semestrului al doilea, elevii vor mai avea o vacanţă de primăvară, după sărbătoarea Paştilor. După zilele libere de Paşti, respectiv din 16 aprilie până în 18 aprilie, elevii vor intra în vacanţa de primăvară, din 19 aprilie până în 30 aprilie.



În semestrul al doiea, elevii vor mai avea liber luni 1 mai, de Ziua Muncii, joi 1 iunie, de Ziua Copilului, luni 5 iunie, în a doua zi de Rusalii. De asemenea, unităţile de învăţământ vor organiza diverse manifestări în 5 iunie, când este Ziua învăţătorului.



Simulările examenelor naţionale, la clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a



În martie, la o lună după începerea semestrului al doilea, vor avea loc simulările la probele pentru examenele naţionale, care vor fi susţinute de elevii claselor a VIII-a, a XI-a şi a XII-a.



Astfel, elevii clasei a VIII-a vor susţine în 13 martie simularea probei scrise la limba şi literatura română de le Evaluarea Naţională, în 14 martie la limba maternă şi în 15 martie la matematică.



Simularea pentru Bacalaureat va fi în 13 martie la limba română, în 14 martie la limba maternă şi în 15 martie la istorie pentru profilul umanist şi la matematică pentru profilul real, la cele trei probe participând atât elevii din clasa a XII-a, cât şi cei din clasa a XI-a. Simularea probei la alegere a profilului şi specializării, susţinută la una dintre materiile biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie, psihologie, va avea loc în 17 martie şi la aceasta vor participa doar elevii clasei a XII-a.



Rezultatele la simulările examenelor naţionale vor fi afişate în 31 martie, la unităţile de învăţământ, şi vor fi analizate prin discuţiile cu elevii, dezbateri în clasă, şedinţe cu părinţii şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea îmbunătăţii performanţelor şcolare.



Evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a



În aprilie vor avea loc şi evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Primii testaţi vor fi elevii clasei a II-a, în săptămâna dinaintea Paştilor, respectiv în 10 aprilie vor fi probele scrise la limba romană şi limba maternă, în 11 aprilie citit la cele două discipline, în 12 aprilie proba scrisă la matematică şi în 13 aprilie limba română pentru minorităţile naţionale, scris şi citit.



Elevii clasei a IV-a vor susţine doar probe scrise la evaluarea naţională, în 3 mai la limba română, în 4 mai la matematică şi în 5 mai la limba maternă.



Vor urma elevii clasei a VI-a, care vor susţine probe la limbă şi comunicare în 10 mai şi la matematică şi ştiinţe ale naturii în 11 mai.



Tezele vor avea loc cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului al II-lea.



În acest an, pentru programul “Şcoala Altfel” nu mai este o perioadă fixă, fiecare şcoală putând decide în ce săptămână organizează aceste activităţi. În semestrul al doilea, şcolile pot opta să organizeze “Şcoala Altfel” în săptămânile: 27 februarie - 31 martie şi 15 mai - 9 iunie pentru învăţământul preşcolar şi primar, respectiv 27 februarie - 31 martie şi 15 mai - 9 iunie pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. Perioada programului "Şcoala altfel” nu trebuie să coincidă cu cea în care se susţin tezele semestriale.



Vacanţa de vară va începe în 17 iunie şi se va încheia în 10 septembrie.



Probele de la examenul de Bacalaureat, susţinute din 6 iunie până în 30 iunie



Cursurile pentru clasa a XII-a se vor încheia în 26 mai.



Pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, înscrierile vor avea loc în perioada 22 - 26 mai. Examenul de Bacalaureat va începe cu probele orale şi de competenţe, respectiv limba română (6-7 iunie), limba maternă (8-9 iunie), competenţe digitate (9, 12-13 iunie) şi limbă străină (16-17 iunie).



Probele scrise vor începe în 26 iunie cu limba şi literatura română, 27 iunie - limba şi literatura maternă, 28 iunie – proba obligatorie a profilului şi specializării (matematică sau istorie), 30 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afişate în 5 iulie, până la ora 16.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, afişarea rezultatelor finale fiind programată în 10 iulie.



Probele scrise de la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a



Elevii clasei a VIII-a vor termina cursurile în 9 iunie şi se vor înscrie la Evaluarea Naţională în 7-9 iunie.



Probele scrise vor fi susţinute în 19 iunie la limba şi literatura română, în 21 iunie la matematica şi în 22 iunie la limba şi literatura maternă. Rezultatele vor fi afişate în 26 iunie şi tot atunci pot fi depuse contestaţii, care vor fi soluţionate până în 30 iunie, când vor fi anunţate rezultatele finale.



Din acest an şcolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la sută, faţă de 25 la sută până acum, iar admiterea va fi făcută într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care vor fi analizate cazurile speciale. Admiterea în liceu se va finaliza în 28 iulie.