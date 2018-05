Concurs de calificări profesionale cu elevi din toată ţara: Vreau să ajung cineva în viaţă cu meseria asta

Pe lângă recunoaşterea timpurie a calificării, elevii câştigători vor primi materialele necesare pentru a profesa în aceste ocupaţii cât şi premii în valoare de sute de lei.

Andreea Maria spune că din liceu a început să o pasioneze makeup-ul. ,,Îmi machiam mama şi prietenele, iar ele erau foarte încântate de rezultat. Tot de atunci am vrut să fac cursuri ca să mă specializez. Am început cu cosmetica, unde am învăţat ce fel de produse se folosesc pentru anumite tipuri de ten. Cred că este o meserie de viitor. Trăim într-o societate care se bazează tot mai mult pe imagine şi în special pe modul în care arată chipul unei persoane. Mie cel mai mult îmi place să iluminez faţa. Să scot în evidenţă trăsăturile acesteia, dar să arate în continuare natural“, afirmă tânăra de 20 de ani.

„De mică mă uitam la tata cum tundea. De la el am şterpelit foarfecele cu care am tuns pentru prima dată. Unchiul meu s-a oferit drept cobai, după care a fost bunicul. Când tund pe cineva mă relaxez. Îmi place foarte mult ceea ce fac, dar şi faptul că pot să comunic cu oamenii, să le ascult poveştile. Alţii stau la birou opt ore pe zi sau chiar mai mult. Eu nu aş putea să trăiesc aşa. De aceea vreau să fac ceva important cu meseria de hairstylist. Îmi doresc să ajung cineva în viaţă“, spune Andreea în clasa a X-a.

„Sunt tinerii cei mai talentaţi din toată ţara. Sunt dornici să creze coafuri speciale. Cei mai mulţi dintre concurenţi sunt fete. Cred că asta ţine de cultura noastră. În genere, mai mult femeile merg la coafor. Prin urmare, tot ele sunt cele mai dornice în a profesa în acest domeniu“, crede Mortasipu Ana Maria, unul dintre membrii juriului la secţia de coafură.



*Juriul care înmânează premiul este compus din reprezentanţi ai mai multor agenţi economici



De ce nu sunt atractive şcolile profesionale

Conducerea Liceului CECOM „Spiru Haret" din Capitală afirmă că tinerii care termină şcoli profesionale, respectiv licee tehnologice, au un loc de muncă asigurat pe piaţa muncii.

„La noi vin angajatorii (de la patroni de saloane, până la service-uri auto sau mari companii) şi ne cer: <<Uitaţi, vrem atâţia oameni formaţi pentru domeniul x, y, z ca să îi angajăm>>. Din păcate, la noi nu prea vin tineri să se înscrie din cauza preconcepţiilor legate de şcolile profesionale. Majoritatea elevilor consideră, în continuare, că este mai bine pentru viitorul lor să facă un liceu teoretic, după care să se înscrie la o facultate.

Ei cred că la o şcoală profesională sau liceu tehnologic se înscriu numai elevi slabi. Nimic mai fals. Elevii noştri trebuie să aibă anumite îndeletniciri, imaginaţie după caz, forţă de muncă şi să fie pasionaţi ca să absolve cu succes şcolile noastre. Din nefericire, la noi în România încă se crede că un tânăr care vrea să înveţe mecanică auto e leneş şi incapabil să înveţe. În Occident este cu totul altă situaţie, în schimb noi, românii, pare că am uitat că meseria e brăţară de aur“, spune Valentina Otulescu, directorul adjunct al liceului.

Deşi recomandarea UE este ca învăţământul profesional să atingă 60% din cifra de şcolarizare, viitorii absolvenţi de gimnaziu din România continuă să vadă liceele tehnologice drept soluţia de avarie.