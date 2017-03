Cele mai căutate cuvinte în dexonline, pe durata simulărilor de luni - ”pretutindeni/pretutindenea”, ”a zări/zărit”; plaforma a înlocuit definiţiile

”Anul trecut, am observat că lumea a căutat frenetic pe dexonline răspunsuri la o întrebare din examenul de simulare pentru examenele naţionale de la clasa a 8-a. În mod curios, căutările au venit în timpul examenului, iar câteva chiar înainte de începerea lui. Lăsăm la o parte stupizenia unor oameni de a trişa la un examen de antrenament. Anul trecut am observat tardiv autofurarea căciulii, dar anul acesta am apucat să ne organizăm niţel”, au scris administratorii dexonline.blogspot.ro.





Pe durata simulărilor care au avut loc luni, dexonline a înlocuit definiţiile pentru cuvintele date la subiecte, astfel: ”pretutindenea, pretutindeni - pururi”; ”a zări, zărit - a zori, zorit”; ”felonie - făloşenie”. Acestea au fost, de altfel, cele mai căutate cuvinte în perioada simulărilor.





”Am dedus aceste cuvinte înainte să apucăm să vedem subiectele, urmărind pur şi simplu lista cu cele mai căutate cuvinte, în care acestea se detaşau clar. Iar statisticile confirmă că nu ne-am pregătit degeaba. Pentru pretutindeni/ pretutindenea şi a zări/ zărit, căutările au fost distribuite astfel: de la 8:00 la 8.59 au fost 9 căutări; de la 9.00 la 9.59 au fost 143 de căutări; de la 10.00 la 10.59 au fost 171 căutări; de la 11.00 la 11.59 au fost 989 căutări”, potrivit dexonline.blogspot.ro.





În ceea ce priveşte cuvântul ”felonie”, administratorii platformei au precizat că înainte de ora 9.00 dimineaţa au observat o creştere a interesului pentru acest cuvânt, care a avut 35 de căutări. "Am presupus că este şi el parte din subiecte, aşa că i-am «deturnat» şi lui definiţiile. Între 9.00 şi 12.00, cuvântul a mai adunat 335 de căutări. Totuşi, nu l-am regăsit nicăieri în enunţul subiectelor. După amiază, am lămurit şi misterul: domnul Andrei Pleşu publicase pe blogul său, chiar azi-dimineaţă, un articol în care folosea acest cuvânt. Nefericită coincidenţă”, notează sursa citată.





Peste 450.000 de elevii ai claselor a VIII-a, a XI-a şi a XII-a au început, luni, simularea Evaluării Naţionale, respectiv a Bacalaureatului, cu proba scrisă la limba şi literatura română.