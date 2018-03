Transgaz stabileşte la sfârşitul lunii de la cine va cumpăra ţevile de oţel necesare gazoductului BRUA. Producătorii din România, scoşi din cursă

Transgaz a lansat pe 30 decembrie 2016 licitaţia pentru "Material tubular şi curbe necesare pentru execuţia proiectului Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport în directia Bulgaria-România-Ungaria-Austria, lucrările de execuţie Faza I/ „Development on Romanian territory of the National Gas Transmission System on the Bulgarian-Romanian-Hungarian-Austrian direction, execution works Stage".

Pentru contractul estimat la 200 de milioane de euro, au fost depuse până la termenul limită din 16 mai 2017 şapte oferte: ArcelorMittal Tubular Products Galati SRL, Asocierea Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.S. - Noksel Celik Boru Sanayi A.S (Turcia), Erciyas Celik Boru Sanayi A.S ( Turcia), Moldocor Piatra Neamţ - ZHONGYOU BSS (QINHUANGDAO) PETROPIPE CO., LTD (China), TMK-ARTROM SA Slatina, Toscelik Spiral Boru Uretim Sanayi Anonim Sirketi (Turcia) şi Asocierea Umran Celik Boru Sanayi (Turcia) - Emek Boru Makina Ve Ticaret (Turcia) - Cis Gaz (Mureş) - Valro Trade (Galaţi)

ArcelorMittal şi TMK Artrom, singurii ofertanţi care produc ţevi din oţel în România, au fost însă eliminaţi din cadrul licitaţiei organizate de Transgaz pentru gazoductul BRUA, scrie economica.net

Conducta BRUA va străbate teritoriul României pe o distanţă de 528 de kilometri. Proiectul este vital şi pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră. Pentru secţiunea românească, ale cărei costuri sunt estimate la circa 500 milioane de euro, Transgaz a primit un grant de 179 milioane de euro din partea Comisiei Europene şi a contractat împrumuturi de 50 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi de 60 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

În noiembrie anul trecut a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru lucrări de execuţie a conductei de transport gaze naturale - faza 1, în cadrul Proiectului BRUA. Contractele au fost semnate de Ion Sterian, director general al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, de Karl Leidenfrost, administrator al companiei austriece Habau PPS Pipeline Systems, şi de Petre Mustăţea, director general al Inspet SA Ploieşti.