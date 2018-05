Teodorovici, despre suspendarea contribuţiilor la Pilonul II: E prematur să discutăm. Nu are nimeni nicio intenţie de a face ceva pe ascuns

Întrebat despre afirmaţia premierului Dăncilă potrivit căreia analiza la Pilonul II se face la Ministerul Muncii, nu la Ministerul de Finanţe, Teodorovici a replicat: “Se lucrează la Ministerul Muncii, împreună cu alte ministere, Finanţe şi alte instituţii implicate, cei de la ASF şi nu numai”.





Ministrul a mai spus că se lucrează la o analiză, spunând că este prematură o discuţie cu privire la suspendarea contribuţiilor la Pilonul II.





“Toţi cei cu care am discutat şi doamna prim-ministru, şi domnul Dragnea au spus foarte clar că se face o analiză, o discuţie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va ieşi din această discuţie cu siguranţă va fi atractiv pentru cei ce contribuie. E prematur să discutăm înainte sau să facem fel de fel de scenarii, se face o analiză. (...) Rugămintea mea este să stăm, să analizăm şi discutăm atunci când Guvernul are un concept clar, îl prezintă în mod public, cu toţi acotorii implicaţi. Nu are nimeni nicio intenţie de a face ceva pe ascuns, de a face o surpriză neplăcută cuiva”, a mai spus Eugen Teodorovici.





Ministrul Finanţelor a afirmat că Guvernul trebuie să aibă mai multe intrstumente care să ofere un randament cât mai mare, pentru a avea cât mai mulţi bani la ieşirea la pensie.





“În primul rând, să avem mai multe instrumente din care să alegem şi acele instrumente să ofere un randament cât mai ridicat, astfel încât, atunci când ieşim la pensie, să avem cât mai mulţi bani. Au fost ani de zile sau perioade când s-au tăiat din veniturile românilor, inclusiv cu efecte negative asupra acestui fond de pensii. Transferul contribuţiilor a dus la o reducere a deficitului pe zona de fonduri de pensii, undeva anul acesta la 7-8 miliarde de lei de la sume de chiar 18 miliarde de lei, în anii trecuţi”, a continuat el.





Eugen Teodorovici a susţinut că Guvernul, “în mod sigur, categoric şi fără echivoc, nu face decât să acţioneze pentru binele românilor, că e pensie, că e salariu”.