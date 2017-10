Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere doreşte revenirea în ţară a românilor care lucrează în turism pentru rezolvarea lipsei de personal

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunţat că până la sfârşitul anului ar putea fi deschis în Bucureşti un centru de pregătire profesională, dorind şi infiinţarea unui asemenea centru pe litoral.





Călin Ile a fost prezent, vineri, la o dezbatere despre turism organizată la Constanţa. El s-a referit şi la lipsa de personal calificat în acest domeniu, precizând că o soluţie poate fi reprezentată de atragerea românilor care lucrează în străinătate.





“O soluţie mai rapidă ar fi atragerea românilor care lucrează în străinătate şi lucrează cu succes în domeniul turismului. Chiar zilele trecute am văzut un studiu că 57 la sută din românii din străinătate ar dori să se întoarcă. Ei se vor întoarce, e partea emoţională care îi face să vină, riscuri mai mici, dar la un nivel salarial ceva mai ridicat şi aici trebuie să intervenim şi noi, privatul, să facem în aşa fel încât să fie atractiv. Am ajuns pe aproape, mai avem puţin, avem bucătari din UK care vin şi pun în balanţă ce înseamnă să câştigi 2.200 de lire în UK sau să câştigi 800-1000 de euro în România”, a afirmat Călin Ile.





El spune că mai este mult de lucru pe această temă, dar, probabil, cu nişte stimulente, lucrurile ar putea funcţiona.





“Ne-ar ajuta foarte mult ca pe o perioadă de, să spunem, şase luni, partea de chirie să nu fie considerată avantaj de natură salarială, să nu mai punem toate taxele sociale, naveta de la o anumită distanţă să poată fi compensată angajatului, tot aşa fără costuri suplimentare de natură salarială”, a explicat preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere.





La rândul său, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, prezent la dezbatere, a spus că instituţia pe care o conduce are în plan realizarea unor centre de pregătire profesională.





“Noi dorim realizarea şi organizarea unor centre de pregătire profesională, adică să ne întoarcem la ceea ce am renunţat acum câţiva ani. Şi primul pas îl vom face la Bucureşti, al doilea pas, suntem în nişte discuţii avansate, este să avem un centru de genul acesta la Mangalia. Momentan, am renunţat la primul pas care trebuia să se întâmple în Constanţa pentru că a apărut în mass-media la un moment dat că a venit Mircea Dobre, ministrul Turismului, şi desfiinţează un liceu şi aruncă nişte oameni sau nişte copii în stradă. Şi am renunţat. Să rămână Liceul Agricol din Constanţa, cu o infrastructură formată din câteva clădiri, din care nu folosesc nici 20 la sută. Nu am fost acolo, ştiu din ce mi-au zis cei de acolo”, a afirmat Mircea Titus Dobre.





El a menţionat că la Bucureşti lucrurile sunt avansate şi speră ca până la sfârşitul anului să poată fi funcţional acest centru de pregătire profesională.

Organizaţia neguvernamentală JCI Constanţa a organizat vineri, la Universitatea Ovidius, conferinţa “Dezvoltarea durabilă a turismului în România”, la care au participat pe lângă ministrul Turismului, reprezentaţi ai hotelierilor, ai oamenilor de afaceri, agenţiilor de turism şi organizaţiilor de promovare.