Cum sunt caracterizaţi Iohannis, Tăriceanu, Dragnea şi Dăncilă de un specialist în coaching: oportunism şi viclenie versus probleme de comunicare

Mulţi dintre politicienii din fruntea statului nu au abilităţi de leadership, consideră Madi Rădulescu, executive coach (Professional Certified Coach ICF - International Coach Federation) şi managing partner al companiei MMM Consulting Intl., susţinând, de exemplu, că un premier trebuie să aibă abilităţi manageriale, viziune strategică, să ştie macroeconomie, să înţeleagă mediul extern, social, politic şi să fie capabil de negociere.

Referindu-se la Viorica Dăncilă, ea a precizat că este o capcană în care societatea românească a fost condusă, prin faptul că a fost numită o femeie prim-ministru al României si ar putea atrage astfel simpatie.

„Au deturnat atenţia prin faptul că este femeie. Foarte mult timp, la începutul numirii ei, orice fel de comentariu la adresa potrivirii doamnei pe funcţie era interpretat ca un comentariu misogin. Nu are nicio legătură dacă este femeie sau bărbat. Profilul unui prim-ministru de ţară trebuie să fie altul, chiar dacă este un prim-ministru politic”, a spus Rădulescu, potrivit Hotnews

Potrivit acesteia, ca să conduci o firmă mică de câţiva angajaţi trebuie să ai o pregătire fundamentală economică, să ştii să-ţi faci un buget, să-l înţelegi, să ştii ce înseamnă legătura cu statul, cu administraţia, cu ANAF, să recrutezi oameni, să le aloci sarcini, să ştii să-i urmăreşti, sa ii motivezi. Ca să conduci o firmă de 7 oameni presupune anumite abilităţi manageriale si de leadrship fără de care dai faliment. Ca să conduci o companie mare îţi trebuie, pe lângă toate astea, şi viziune strategică, gândire pe termen lung, înţelegere a mediului extern, a mediului social, politic, a fi capabil să negociezi în anumite proiecte de anvergură, să ai o viziune de ansamblu.

„Ca să conduci o ţară îţi trebuie, în primul rând, să ai toate aceste capacităţi, în plus să ai noţiuni foarte bune de macroeconomie (care nu e acelaşi lucru cu microeconomia) şi să fii patriot, adică să te gândeşti ce va fi ţara asta nu peste trei ani când sunt următoarele alegeri, ci peste 30 de ani, 50 de ani. Dacă luăm la bifat cât corespunde Dăncilă acestei liste de abilităţi şi competenţe vom vedea că bifează la foarte puţine”, a precizat Rădulescu, adăugând că nu îi caută nimeni nod în papură pentru a o ataca.

„Ne putem lega că nu are anumite cursuri de pregătire managerială şi politică şi putem critica pregătirea ei formală, dar ce scoate pe gură este fix responsabilitatea ei. Nu are nici o scuz”, spune Rădulescu.

Referindu-se la Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, ea spune că istoria ne arată că există foarte mulţi lideri oportunişti.

„Pe lista trăsăturilor de leadeship, Tăriceanu bifează câteva: prezenţa, discursul, lejeritatea. El intră în categoria liderilor carismatici. Unde am semne de întrebare, şi probabil că mulţi au, este la capitolul caracter. Pentru un lider, caracterul, integritatea, autenticitatea sunt esenţiale. Dacă e să îmi exprim o opinie personală, asta îl exclude din capul locului pe Tăriceanu din categoria liderilor. Este un om care vorbeşte bine, care a umblat prin medii rafinate în care a învăţat ce este prezenţa, networkingul, cum sunt acesta utile, dar la caracter nu ştiu cum s-a format”, a mai arărat oficialul companiei MMM Consulting Intl.

„Dumnealui astăzi, contraizicându-şi deciziile de acum 10 ani, ideile politice, abordările, ne duce în altă arie, aceea a oportunismului si lipsei de caracter. Nu l-aş categorisi ca un lider, ci ca un om care a ajuns în fruntea unei ierarhii politice”, spune specialistul.

În ceea ce priveşte preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, ea plasează acelaşi diagnostic ca în cazul lui Tăriceanu.

„Nu l-aş plasa în categoria liderilor. Este un om care a ajuns în vârful ierarhiei din motive similare. Se descurcă destul de bine cu vorbitul în public, ştie să îşi facă o reţea de relatii. Poate fi caracterizat, mai degrabă, ca o persoană vicleană, care îşi foloseşte foarte bine informaţiile şi reţeua în favoarea lui, care ştie să se impună în partidul lui. Cum o face nu ştiu, pentru că o face în spatele uşilor închise şi iese cu deciziile în faţă. Pentru mine nu bifează caracteristicile de leader”, a explicat Madi Rădulescu.

Despre Iohannis, ea spune că are trăsături de leader, dar trebuie să mai lucreze la comunicare.

„Iohannis are în primul rând o doză de sobrietate care este necesară. Are şi o doză de cumpănire şi cand deschide gura când are ceva de spus. Ar putea lucra la capitolul comunicare. Intervenţiile lui, deşi sunt bune şi puternice, se lasă aşteptate. Eu aş aştepta de la Iohannis să ne spună care este proiectul lui de ţară, ce doreşte el pentru România în anul 100 şi ce va face ca lider pentru a ancora acest an în conştiinţa românilor. Ţinând cont de contextul dificil de care în care domnul Iohannis este lider, are o comunicare fermă, ceea ce e potrivit, dar uneori cred că introduce destul de mult sarcasm în ceea ce spune. Sarcasmul e o formă de umor şi ironie care poate deveni toxică. Pe deoparte unii nu o înţeleg şi, în consecinţă, nu are niciun efect, iar pe de altă parte nu prin sarcasm atragi oamenii, ci prin mesaje puternice”, a arătat specialista în coaching.