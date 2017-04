Consultanţi: Facilităţile fiscale din zona cercetării şi dezvoltării vor motiva firmele să mute unităţi de producţie în România

România a acordat, încă de anul trecut, două facilităţi importante pe zona cercetării şi dezvoltării. Astfel, angajatii din domeniul cercetării sunt scutiţi de impozitul de 16% pe venitul din salarii, iar firmele care au departament de cercetare şi dezvoltare pot obţine deduceri de 150% din cheltuielile făcute pe acest segment. În plus, de la 1 ianuarie 2017, firmele care desfăşoară exclusiv activităţi de cercetare şi dezvoltare sunt scutite de la plata impozitului pe profit în primii 10 ani de activitate.



Primele două măsuri vor motiva firmele, pe termen mediu, să mute unele unităţi de producţie în România, unităţi care să aibă şi departamente de cercetare şi dezvoltare, consideră Miruna Enache, partener în cadrul EY România.



”Efectele deducerii de 150% ar trebui să se vadă în circa doi-trei ani. Companiile ar putea muta fabrici în România pentru a fi mai aproape de Europa de vest”, a declarat Enache.



În cazul centrelor de inovare însă, care sunt scutite de la plata impozitului pe profit timp de 10 ani, efectele se vor vedea pe o perioadă mai lungă de timp, consideră Claudia Sofianu, partener şi lider al diviziei de impozit pe venit şi contribuţii sociale în cadrul EY România.



”Nu este ca în domeniul IT, unde individul e foarte important. Un cod poate fi scris de un om într-o perioadă relativ scurtă de timp. Însă, în cercetare, este nevoie de o echipă care să lucreze o perioadă lungă de timp. Dacă vorbim de industrie, energie, auto sau farma, nu este simplu să am un concept inovator. Cinci ani mi se pare puţin pentru o dezvoltare de amploare”, a declarat Sofianu.



Ea a atras atenţia asupra nevoii de stabilitate legislativă şi de predictibilitate în domeniul fiscal, în contextul în care investitorii îşi fac planuri de afaceri pe termen lung.



Aceste măsuri sunt binevenite, în contextul în care România ar trebui să profite de situaţia din Ucraina, care a oprit temporar expansiunea multinaţioanelor spre est, consideră Gabriel Sincu, director executiv în cadrul departamentul de asistenţă fiscală şi juridică al EY România.



”Autorităţile trebuie sa fie mai atente în acest context. Din fericire pentru noi, situaţia complicată din Ucraina a ţinut multinaţionalele la graniţa de est a Uniunii Europene”, a declarat Sincu.



Ucraina se confruntă cu o situaţie socială, politică şi economică tensionată din 2014, în urma protestelor care au dus la înlăturarea fostului preşedinte Viktor Ianukovici. Peste 100 de manifestanţi au fost ucişi în trei luni de proteste de stradă în piaţa Maidan, din Kiev.



Totodată, Sincu susţine că trebuie luate cel puţin două măsuri în fiscalitatea românească pentru reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei. Una dintre ele ar fi stabilirea unui plafon în cazul contribuţiilor sociale şi de sănătate. Guvernul a decis eliminarea acestui plafon, echivalent cu cinci salarii medii brute, din data de 1 februarie, salariaţii fiind obligaţi să plătească contribuţiile de pensie (CAS) şi de sănătate (CASS) la tot venitul realizat. A doua măsură este legată de introducerea unei cote unice de impozitare.



”O altă măsură este introducerea unei cote unice de impozitare. Până acum, au fost tot felul de interese care au dus la plafoane diferite în sectoare economice diferite”, a declarat Sincu.



Acesta a declarat că există o mare nevoie în ceea ce priveşte creşterea predictibilităţii în acest domeniu.



”În fiscalitate ar trebui să aplicăm reguli existente şi pe şosea, când conducem maşina: ne uităm atent la ce se întâmplă în faţă şi nu facem mişcări bruşte care ar putea provoca accidente”, a declarat Sincu.