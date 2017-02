Rămânem o ţară mică, incapabilă să îşi administreze banul public, fără infrastructură şi care trăieşte de pe azi pe mâine. Coruptă, needucată şi săracă. Comisia Europeană ne cere de ani de zile reforme structurale pentru a creşte PIB-ul potenţial, dar degeaba.

Conform Raportului de Ţară întocmit de Comisia Europeană, social-democraţii vor depăşi ţinta maximă admisă pentru deficitul bugetar, stipulată în Tratatul de la Maastricht. Bugetul coaliţiei PSD-ALDE publicat de Ministerul Finanţelor fix în urmă cu o lună de zile se bazează pe o creştere economică de 5.2% iar deficitul bugetar cash a fost estimat la 2.96% din PIB. Comisia Europeană estimează pentru acest an o creştere economică de numai 4.4%. Deficitul bugetar, însă, va ajunge la 3.6% raportat la PIB, în condiţiile în care acesta a fost de numai 2.6% în timpul guvernării tehnocrate!

În ceea ce priveşte MTO-ul, celebrul MTO, nu a existat niciun fel de progres la acest capitol. De remarcat faptul că nici guvernul technocrat nu a trimis o înştiinţare către Palament privind strategia fiscală până pe 15 august 2016, aşa cum ar fi trebuit. Anul acesta, Comisia solicită o ajustare fiscală de 0.5% din PIB. Adică ne spune că este bine ca în vremuri bune să punem deoparte pentru vremuri proaste. Oare nu este un sfat bun?

Cifra zilei:

20% din populaţie are un venit de 8 ori mai mare decât restul populaţiei

Impactul reducerii multitudinii de taxe din acest început de an nu va avea efectul scontat asupra reducerii inegalităţii sociale. Clasa de mijloc nu se îngroaşă doar din pix, mărind salariul minim pe economie. Comisia Europeană a remarcat că deciziile în baza cărora se hotărăşte creşterea salariului minim pe economie nu au la bază nişte criterii obiective, renunţându-se la consultările Consiliului Tripartit.

În schimb, suntem o ţară cu o competitivitate limitată din cauza infrastructurii. În România, aproape că nu se pot face afaceri din cauză că nu avem autostrăzi şi drumuri. În plus, se mai şi fură, pentru că, deşi nivelul cheltuielilor publice este mare, calitatea infrastructurii este proastă! România are cea mai mare rată de investiţii publice din UE în ultima decadă, dar asta nu înseamnă că are şi infrastructură. În cartea „Cu mâinile curate. Povestea adevărată, după 20 de ani”, autorii remarcă un lucru chiar în prefaţă: dacă vrei să vezi cât de coruptă este o ţară, uită-te la nivelul cheltuielilor publice.

Se mai notează în raport că gradul de absorbţie a fondurilor europene este scăzut, proiectele sunt pregătite prost, nu sunt prioritizate sau rămân doar pe hârtie iar guvernanţa companiilor de stat este netransparentă. Asta aviz Guvernului care vrea sa înfiinţeze celebrul Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

La începutul acestui an, social-democraţii au redus TVA-ul de la 20% la 19%. Paradoxal, în buget, au prevăzut că veniturile din TVA vor creşte în acest an, bazându-se pe un grad mai mare de colectare. România se află, însă, pe ultimele locuri din UE în această privinţă. În document se remarcă faptul că există o prăpastie între ceea ce îşi propune fiecare guvern la început de an cu privire la banii obţinuţi din TVA şi realitate. În plus, reducerea TVA-ului, spune Comisia, nu este un instrument eficient pentru a reduce inegalităţile în materie de venituri, pentru că această măsură nu îi ţinteşte pe acei oameni realmente vulnerabili.

Practic, cheltuim banii aiurea, fără niciun Dumnezeu.