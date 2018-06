Un nou complex rezidenţial se ridică în nordul Capitalei. Cum va arăta şi când va fi gata

Situat în zona de nord a Bucureştiului, cu acces uşor către centru şi în apropierea zonelor de birouri Pipera şi Barbu Văcărescu, Avalon Estate se va întinde pe o suprafaţă de 8,1 hectare de teren şi va avea mai mult de 2 hectare de spaţii verzi pentru utilizarea exclusivă a rezidenţilor.

Complexul rezidenţial de mari dimensiuni, care se estimează a fi finalizat în 2024, va dispune de vile, townhouse-uri şi apartamente. Printre caracteristicile importante ale proiectului se numără: The Club (dotat cu facilităţi de fitness, piscină exterioară de dimensiuni mari, restaurant etc.) şi acces la lac, 1,3 ha de parc cu zone de joacă pentru copii, servicii de securitate 24/7, precum şi alei ce nu permit accesul maşinilor, ce au ca scop asigurarea siguranţei comunităţii în cadrul unui concept urban special proiectat. Ultima etapă a proiectului va include dezvoltarea de zone comerciale integrate, axate pe furnizarea de servicii complementare locuitorilor, precum şi o grădiniţă privată. Locuinţele vor varia per tip, în medie, între 70 şi 262 mp suprafaţă locuibilă.

„Avalon Estate este mai mult decât un proiect, este un concept unic de comunitate, realizat cu o mare atenţie la detalii, calitate şi cu accent pe un parc central mare. Proiectul oferă numeroase beneficii valoroase - intimitate, securitate, densitate scăzută a locuinţelor şi volum redus de trafic. Proiectul oferă, de asemenea, o oportunitate de a stabili noi rădăcini într-un cadru privat de tip restrâns care oferă un mix tipuri de locuinţe ce minimizează forma repetitivă din punct de vedere al design-ului”, a declarat Maggie Kitshoff, Director Proiecte Rezidenţiale, Prime Kapital.

Conceptul rezidenţial va include, de asemenea, spaţii exterioare / grădini pentru toate tipurile de unităţi, ceea ce înseamnă că vilele vor beneficia de zone exterioare în faţă şi spate, townhouse-urile au grădini frontale şi terase private generoase, iar apartamentele dispun de logii sau terase şi grădini.

Un parc central cu trotuare, piste de biciclete şi alte facilităţi vor fi realizate. Malurile lacului Pipera vor fi îmbunătăţite şi vor primi amenajări sporite pentru a servi mai bine comunitatea. De asemenea, design-ul peisagistic Avalon Estate va asigura colectarea şi purificarea biologică a apei pluviale printr-un sistem integrat de recoltare înainte de a fi trimisă înapoi în lac.

Prime Kapital este un dezvoltator, investitor şi operator imobiliar axat în principal pe segmentele de retail şi rezidenţiale în Europa Centrală şi de Est.