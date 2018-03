Declinul H&M: Cum a ajuns retailerul la cel mai mic profit din ultimii 16 ani şi la haine nevândute în valoare de peste 4 miliarde de dolari

Profitul operaţional al H&M a scăzut cu 62% în primul trimestru fiscal încheiat în februarie, ratând estimările analiştilor, în urma unei creşteri a stocurilor la 17,6% din vânzările anuale.

Vânzările grupului H&M au scăzut cu 1% în primul trimestru, la 53,524 miliarde de coroane suedeze (5,25 miliarde de euro).

În România, H&M a realizat în primul trimestru vânzări în valoare de 594 de milioane de coroane suedeze (58,25 milioane de euro), în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, avans calculat atât în coroane suedeze cât şi în lei. La finalul lunii februarie, H&M avea 56 de magazine în România, potrivit comunicatului publicat marţi de companie.

Acţiunile H&M au scăzut marţi cu până la 3,8% după ce compania a avertizat că discount-urile vor fi mai mari în acest trimestru din cauza stocurilor.

„Semnalul de avertisment vine din nou din partea creşterii stocurilor”, a spus Chris Chaviaras, analist la Bloomberg Intelligence.

Estimările deja în scădere ale H&M pentru începutul acestui au fost amplificate de vremea neobişnuit de caldă înregistrată în Europa în ianuarie, care a fost urmată de un val de aer rece în februarie, evoluţii care au perturbat industria de retail. Acest fapt a obligat compania să reducă şi mai mult preţurile pentru a reduce stocurile.

Luna trecută, H&M a anticipat că vânzările în termeni comparabili vor scădea în acest an, urmând să revină la creştere în 2019.

„Multe dintre iniţiativele noastre aflate în curs dau rezultate bune, chiar dacă nu au fost implementate încă la scară suficient de mare pentru a avea un efect decisiv la nivelul rezultatelor generale. Grupul H&M va obţine rezultate ceva mai bune la nivelul anului 2018, comparativ cu anul anterior”, a afirmat directorul general Karl-Johan Persson în comunicat.

H&M a mai anunţat că a început vânzările online în India şi a lansat H&M pe plaforma Tmall grupului Alibaba, precizând că ambele proiecte au început bine.

Scandal rasist

La începutul acestui an, retailerul a stârnit indignarea internauţilor cu o fotografie considerată rasistă. H&M a fost acuzat de rasism în urma unei fotografii de prezentare în care un copil de culoare poartă un hanorac verde, imprimat cu mesajul „Cea mai cool maimuţă din junglă“.

Internauţii au reacţionat negativ faţă de imaginea publicată şi au îndemnat la boicotarea retailerului. Alţii au semnalat faptul că H&M are o istorie îndelungată în publicarea unor mesaje cu iz rasist, imprimeul respectiv găsindu-se frecvent în colecţiile H&M.

Mai multe magazine ale brandului de haine au fost devastate în Africa de Sud din cauza reclamei. Zeci de militanţi ai partidului radical de stânga „Economic Freedom Fighters“ au protestat în faţa unor magazine H&M din Johannesburg, după care au pătruns în ele şi au dărâmat tot ce au întâlnit în cale: manechine, haine, rafturi etc.

În urma controversei iscate, cântăreţul canadian Abel Tesfaye, cunoscut sub numele The Weeknd, care a colaborat cu H&M de două ori, lansând o colecţie de haine sub marca retailerului, a anunţat că nu va mai lucra niciodată cu brandul H&M din cauza imaginii respective.