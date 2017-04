China oferă concesii comerciale Statelor Unite pentru a evita un război vamal

În urma primei întâlniri dintre cei doi preşedinţi, Donald Trump şi Xi Jinping anunţaseră public un acordul cu privire la un plan de 100 de zile în care cele două ţări să ajungă la un acord economic pentru evitarea unui război vamal. În timpul campaniei electorale, Donald Trump a subliniat în repetate rânduri ideea de a impune tarife vamale de cca. 45% pentru importurile din China în ideea de a reduce deficitul comercial curent de 347 miliarde $ pe care Statele Unite îl au în cadrul schimburilor economice cu China.





În prezent investitorii străini nu au voie să deţină pachete majoritare în cadrul companiilor financiare şi de asigurări de pe piaţa chineză. Această barieră protecţionistă a permis celor mai mari companii din acest sector, Citic Securities şi China Life Insurance să ajungă adevăraţi giganţi în ultimii 15 ani de când China a aderat la Organizaţia Mondială de Comerţ, fapt ce îngreunează accesul în această piaţă altor companii internaţionale. Această concesie a fost discutată încă din timpul mandatului lui Obama. La aceasta se adaugă ridicarea interdicţiei la importul de carne de vită şi promisiunea de a importa o cantitate mai mare de cereale, toate în ideea de a reduce tensiunile cauzate de uriaşul dezechilibru comercial.





Deloc surprinzător, la sfârşitul summit-ului de la Mar-a-Lago, Dl. Trump după ce a caracterizat întâlnirea ca fiind „extraordinară”, a afirmat că „o bună înţelegere şi prietenie s-au format dar, în ceea ce priveşte comerţul, rămâne de văzut”.





Informaţia că cele două super-puteri economice vor evita un posibil război economic va fi cu siguranţă bine primită pe pieţele internaţionale. Analiştii economici au atras atenţia în repetate rânduri că un astfel de conflict ar fi afectat serios economia mondială, atât Statele Unite cât şi China având la dispoziţie instrumente prin care să-şi facă rău una alteia. De exemplu, Beijing-ul deţine peste 1 trilion de dolari din datoria Statelor Unite, iar dumping-ul obligaţiunilor de stat americane ar instaura panică în economia acesteia.





În plus, ambii lideri trebuie să facă faţă unor intense presiuni economice interne. Autorităţile chineze se confruntă cu o rată de creştere economică la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, iar faptul că sunt dispuşi să finanţeze o serie de investiţii neprofitabile arată grija de a evita o creştere a şomajului. În ceea ce priveşte administraţia Trump, deşi Statele Unite se confruntă cu cea mai scăzută rată a şomajului din ultimii ani de 4,5%, există serioase presiuni politice de a crea noi locuri de muncă în industria producătoare, în special în statele cheie ce au oferit victoria politică noului preşedinte.





Observatorii economici au susţinut că în aceste negocieri China este cea care va ceda prima, prin faptul că se află într-o poziţie de negociere inferioară. După cum scrie cotidianul The Guardian, aproape 4% din PIB-ul Chinei provine din exporturile directe către piaţa americană, pe când echivalentul Statelor Unite este de sub 1%. Dacă Statele Unite pot găsi alte ţări de unde să importe bunurile pe care le importă acum din China, aceasta din urmă nu are o alternativă pentru piaţa de desfacere americană. După cum plastic se exprimă un jurnalist american, relaţia dintre cele două ţări e bine surprinsă de dictonul „dacă datorezi băncii 1,000$ ai o problemă; dacă îi datorezi în schimb 1 trilion $, atunci banca are o problemă”.