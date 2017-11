Tudose: Vom da o ordonanţă ca salariile din IT şi ale celor cu dizabilităţi să nu scadă

Tudose a transmis că Guvernul va da săptămâna viitoare o ordonanţă ca aceste venituri să nu scadă.

„Singura problemă care este reală, încă, în curs de rezolvare, săptămâna viitoare, este cea cu angajaţii din IT, care sunt scutiţi de impozit. Pentru această categorie vom da o ordonanţă, care să echilibreze lucrurile, astfel încât niciunui salariat din mediul IT (...) să nu îi scadă venitul“, a declarat Tudose, în plenul Legislativului, la dezbaterea moţiunii de cenzură iniţiate de PNL şi USR, intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă“, informează Agerpres.

Premierul a precizat că sectorul IT este „strategic“ şi că îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea sa. „La fel vom proceda şi cu veniturile persoanelor cu dizabilităţi“, a mai afirmat Tudose.

Reamintim că pentru angajaţii din IT şi persoanele cu handicap salariate impozitul pe venit este zero. Modificările aduse de Guvern cresc contribuţiile sociale şi le compensează prin reducerea impozitului pe venit. Acesta din urmă fiind zero la aceste tipuri de angajaţi, nu se poate face o compensare, aşa că salariile lor vor fi cu circa 6% mai mici, potrivit calculelor Deloitte.