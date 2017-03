Sus salariile, jos investiţiile. Trei sferturi din cheltuielile bugetare sunt pentru salarii şi asistenţă socială

Execuţia bugetară în primele două luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent, însă, prin comparaţie cu primele luni ale anului trecut, este la jumătate. Dacă în ianuarie-februarie am avut excedent de 397,1 milioane de lei, reprezentând 0,05% din PIB, în perioada similară a anului trecut el a fost de 788,1 milioane de lei, cu o pondere de 0,10% din PIB.

Scăderi s-au înregistrat atât la venituri, de la 35,38 miliarde lei anul trecut la 34,89 miliarde lei anul acesta, cât şi la cheltuieli, de la 34,59 miliarde lei anul trecut la 34,49 miliarde lei anul acesta.

Cea mai mare pondere în cheltuielile bugetare o au salariile şi asistenţa socială, alocare ce a crescut faţă de anul trecut semnificativ. Astfel, dacă în primele două luni ale lui 2016 pentru cele două tipuri de cheltuieli erau alocate 65% din cheltuielile totale, anul acesta, în ciuda faptului că veniturile au scăzut, alocarea a crescut la 75% din total. Aşadar, din 34,49 miliarde lei cheltuieli totale, 24,98 miliarde lei au mers către cheltuieli de personal (10,58 miliarde lei) şi asistenţă socială (14,39 miliarde lei).

Raportat la venituri, tendinţa este similară. Florin Cîţu, vicepreşedinte al comisiei de buget-finanţe a Senatului, susţine că, în 2017, 75% din veniturile colectate din taxe şi impozite, veniturile fiscale, sunt cheltuite pe asistenţă socială şi salarii.

Veniturile bugetului au scăzut, pe fondul reducerii încasărilor din TVA.

Reprezentanţii Guvernului continuă însă să spună că execuţia bugetară arată că „programul de guvernare este viabil şi începe să producă efecte pozitive în economie”, potrivit purtătorului de cuvânt al PSD, Adrian-Marius Dobre, secretar de stat în Ministerul Muncii.

„Datele economice înregistrate în luna februarie contrazic toate mesajele alarmiste ale celor care criticau creşterile de venituri şi reducerile de taxe. Iată că economia nu funcţionează după mentalitatea unui contabil, cum sugerau criticii programului PSD. Creşterea veniturilor populaţiei şi reducerile de taxe nu înseamnă neapărat mai puţine încasări la bugetul de stat. În februarie, avem o creştere cu 4,5% a veniturilor la bugetul consolidat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, deşi am eliminat taxa pe construcţii speciale şi alte 102 taxe şi am scăzut accizele. La fel, încasările din TVA au crescut în februarie cu 2,5%, deşi am redus această taxă cu un punct procentual, de la 20%, la 19%”, a spus purtătorul de cuvânt al PSD.